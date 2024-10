Mann greift Mädchen auf Klassenfahrt mit Hammer an

Ein Unbekannter soll am Dienstagnachmittag zwei Mädchen von hinten mit einem Hammer angegriffen haben. Die beiden 15-Jährigen waren auf Klassenfahrt in Berlin und hielten sich in einem Hotel in Friedrichshein auf. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann die Mädchen von der Lobby aus bis zu ihrem Zimmer verfolgt haben.

Klassenfahrt in Berlin: Zwei Jugendliche mit Hammer verletzt

Als die beiden ihre Zimmertür öffneten, soll er anschließend von hinten mit einem Hammer auf sie eingeschlagen haben. Eines der Mädchen konnte sich retten und habe Hilfe geholt, der Verdächtige sei daraufhin geflohen, so die Polizei. Beide Schülerinnen wurden bei dem Angriff verletzt und wurden im Krankenhaus behandelt. Eine der Jugendlichen erlitt eine Kopfplatzwunde, die andere Schürfwunden. Die Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen.