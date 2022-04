Klima-Protest: Blockaden in Frankfurt an neun Orten

Aktivistinnen und Aktivisten von "Letzte Generation" sorgen für Blockaden an neun Orten in Frankfurt am Main. Es ist nicht der erste Protest der Gruppe.

In Frankfurt am Main können Sitzblockaden für Staus, Behinderungen und Verzögerungen führen. Aktivistinnen und Aktivisten haben für den Montag einige Blockaden auf Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen angekündigt, welche am Dienstagmorgen begonnen haben. Die Polizei teilte mit, dass sich Demonstrierende auf die Fahrbahn setzten, oder sich sogar dort festklebten. Zwölf Personen sind laut der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Blockaden in Frankfurt wegen Klima-Protest von "Letzte Generation"

Der Protest wird von den Klima-Aktivistinnen und Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" durchgeführt. "Stoppt den fossilen Wahnsinn", war auf Plakaten zu lesen. Die Gruppe fällt in Frankfurt und auch in anderen Regionen in Deutschland immer wieder durch Proteste rund um den Klimawandel auf.

Von den Blockaden betroffen sind etliche Straßen und Zufahrten in Frankfurt. Es folgt eine Übersicht:

Mainzer Landstraße

Theodor-Heuss-Allee

Miquelallee/Ditmarstraße

Miquelallee/Hansaallee

Eschersheimer Landstraße

B8 Richtung Westen

B43 Richtung Westen

B3 Richtung Nordwesten

B44 Richtung Norden

