Klimaschutz

vor 49 Min.

Wie eine Kohle-Stadt zur Klima-Musterschülerin wurde

Plus Die Steinkohle-Stadt Bottrop hat es geschafft, den CO2-Ausstoß für einen Großteil des Stadtgebietes innerhalb von zehn Jahren zu halbieren. Was kann Bayern davon lernen?

Von Steve Przybilla

Das ambitionierteste Klimaschutzprojekt der Stadt Bottrop stinkt zum Himmel. "Wenn Sie hier reingehen, riechen Ihre Klamotten den ganzen Tag", warnt Lars Günther. Die riesige verglaste Halle ist der ganze Stolz des Bottroper Kläranlagen-Chefs. Fürs ungeübte Auge sieht die Konstruktion wie ein Gewächshaus aus – mit dem Unterschied, dass hier keine Pflanzen lagern, sondern Klärschlamm. Eine krümelige Schicht, die eher an Schotter als an Fäkalien erinnert, wird von einem Roboterfahrzeug umgepflügt.

Das Besondere an diesem "Gewächshaus": Es benötigt kaum Energie. Wurde früher Kohle beigemischt, um den Klärschlamm besser verbrennen zu können, trocknet er nun durch die Kraft der Sonne. Eine simple Idee, doch allein diese "solare Klärschlammtrocknung" hat die CO 2 - Emissionen im Bottroper Testgebiet um fast 18 Prozent reduziert. "Eine Kläranlage ist in den Kommunen oft der größte Energieverbraucher", weiß Betriebsleiter Günther. Seine Anlage reinigt die Abwässer von 1,3 Millionen Menschen im Ruhrgebiet. Statt Unmengen an Energie zu verbrauchen, wie Kläranlagen in anderen Städten, erzeugt sie an den meisten Tagen mehr Strom, als sie selbst benötigt. "Vom Klärwerk zum Kraftwerk" lautet der Slogan.

