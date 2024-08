König Charles III. in Trauer: Langjähriger, royaler Bekannter ist tot

Hinter dem britischen Königshaus liegen bekanntlich turbulente Zeiten. In den vergangenen Jahren und Monaten stets präsent ist, spätestens seitdem Queen Elizabeth aus dem Leben geschieden ist, das Thema Tod in Windsor. Jetzt muss sich König Charles III. von einem langjährigen, royalen Bekannten verabschieden: Im Alter von 69 Jahren ist Maori-König Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII gestorben. Dessen Tod beschäftigt Charles besonders, stand er doch noch wenige Tage zuvor mit ihm in Kontakt.

König Charles III.: Trauer um Maori-König Tuheitia

Prinzessin Kate kämpft gegen den Krebs, ebenso leidet ihr Schwiegervater König Charles unter den Folgen seiner Krebserkrankung. Gar Todesfälle bei den britischen Royals gab es 2024 zu verkraften: Im Februar trauerten sie bereits um ihr Mitglied Thomas Kingston, Ehemann von Lady Gabriella Kingston. Ende Juli dann verstarb mit Lord Robert Fellows der Onkel von Prinz William und Prinz Harry.

Auch im Umfeld des Königshauses gab es zuletzt Trauerfälle zu beklagen. Nun kam mit dem Tod des Maori-Königs ein weiterer hinzu. Aus dem Büro des 69-Jährigen ereilte die Royals die traurige Nachricht: König Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII sei am Morgen des 30. August im Beisein seiner Frau und Kinder für immer friedlich eingeschlafen. Ein Sprecher sagte, der König habe sich nach seiner kürzlichen Herz-Operation erholt, nur wenige Tage nach dem 18. Jahrestag seiner Krönung. Der Tod des Königs sei „ein Moment großer Traurigkeit“.

Bestürzt nahm Charles die Nachricht entgegen. Er und Camilla seien zutiefst betrübt. Das geht aus der royalen Beileidsbekundung hervor. Er erinnere sich „mit großer Freude“ an zahlreiche Begegnungen mit Tuheitia zurück, etwa an seinen Besuch im Buckingham Palace im vergangenen Jahr. „Sein Tod ist ein besonderer Schock angesichts der Tatsache, dass ich erst vor kurzem, Anfang August, mit Kiingi telefoniert habe“, heißt es weiter.

Tuheitia: Wer war der Maori-König?

Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge war Tuheitia der nunmehr siebte König der indigenen Bevölkerung des Pazifikstaats. Und das seit der Gründung der Maori-Königsbewegung („Kiingitanga“) im Jahr 1958, welche die Ureinwohner unter einem einzigen Herrscher vereinen möchte. Symbolisch und kulturell sei das königliche Wirken ganz im Zeichen der Einheit der verschiedenen Maori-Stämme, die rund 900.000 Anhänger zählen und fast ein Fünftel der neuseeländischen Bevölkerung ausmachen.

König Charles wiederum betonte, welch großes Vergnügen es gewesen sei, Tuheitia jahrzehntelang zu kennen. Dieser habe sich mit großem Engagement „für eine starke Zukunft der Māori und von Aotearoa Neuseeland eingesetzt, die auf Kultur, Traditionen und Heilung beruht, was er mit Weisheit und Mitgefühl umsetzte“.

