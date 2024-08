Kate nicht in den Orden aufgenommen: König Charles III. übergeht die krebskranke Prinzessin erneut

Der Hosenbandorden gilt als der prestigeträchtigste Ritterorden Großbritanniens. Am 17. Juni 2024 wurden auf Schloss Windsor seine neuen Mitglieder geehrt. Doch die an Krebs erkrankte Prinzessin Kate war nicht unter ihnen.

Das hat bei einigen Royal-Fans für Unmut gesorgt. Denn schon länger wird gefordert, dass König Charles III. seine Schwiegertochter endlich in den Orden aufnehmen soll.

Order of the Garter: Das ist die Geschichte des Hosenbandordens

Der Hosenbandorden (englisch: Order of the Garter) ist laut der offiziellen Website der royalen Familie der älteste und höchste Ritterorden Großbritanniens.

Er wird jedes Jahr mit einer Prozession und einem Gottesdienst auf dem Gelände von Schloss Windsor gefeiert.

Das Motto des Ordens lautet: "Honi soit qui mal y pense". Auf Deutsch: "Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt."

Gegründet wurde der Orden im Jahr 1348 von König Edward III.

Wie man auf der Website der royalen Familie nachlesen kann, soll König Edward III. von den Erzählungen über König Artus und die Ritter der Tafelrunde so begeistert gewesen sein, dass er auch einen Orden ehrenhafter Ritter gründen wollte.

König Charles III. nimmt Prinzessin Kate nicht in den Hosenbandorden auf

An der Spitze des Hosenbandordens steht König Charles III. als oberster Souverän. Er darf auch darüber bestimmen, wer als neues Mitglied in den Orden aufgenommen wird.

Mit einer Mitgliedschaft — so steht es auf der Website der royalen Familie — sollen Personen geehrt werden, die ein öffentliches Amt bekleidet haben, sich in besondere Weise um Großbritannien verdient gemacht haben, oder die dem Souverän persönlich gedient haben.

Die Mitgliedsanzahl ist dabei allerdings streng geregelt. Maximal darf der Orden aus 24 amtierenden Mitgliedern bestehen. Momentan hat der Orden laut dem Nachrichtenportal Stern allerdings lediglich 21 Mitglieder.

In Großbritannien wird immer wieder gefordert, dass Prinzessin Kate auch in den Orden aufgenommen wird.

So hat Paul Burrell, der ehemalige Butler von Prinzessin Diana, in der britischen Boulevardzeitung Daily Express gefordert, dass König Charles III. Prinzessin Kate in den Orden aufnimmt: "Ich hoffe, dass der König Kate in den höchsten Orden aufnimmt. Ich hoffe, dass er das tun wird. Wenn er es tut, wird es Schlagzeilen machen, sie hat es verdient. Sie ist unsere zukünftige Königin, sie ist eine Prinzessin von Wales, es ist an der Zeit, dass sie eine Lady des Hosenbandordens wird."

Doch das ist nicht passiert. Dieses Jahr gehörte Prinzessin Kate nicht zu den neu ernannten Mitgliedern. Auch bei den Feierlichkeiten auf Schloss Windsor war sie nicht dabei. Ob sich das 2025 ändert und Kate dann in den Orden aufgenommen wird, das weiß wohl nur König Charles III.

Order of the Garter: Das sind die Mitglieder des Hosenbandordens

Die Hosenbandorden darf - wie bereits erwähnt - maximal aus 24 amtierenden Mitgliedern bestehen, die sogenannten Knights and Ladies Companion. Dazu zählen laut der britischen Boulevardzeitung Metro unter anderem:

Toni Blair, der ehemalige Premierminister des Vereinigten Königreichs

Mervyn King, ein ehemalige Gouverneur der Bank of England

und Mary Peters, eine ehemalige britische Leichtathletin, die 1972 Olympiasiegerin im Fünfkampf wurde.

Die Mitglieder-Beschränkung gilt allerdings nicht für die sogenannten Stranger Knights and Ladies Companion und die Royal Knights and Ladies.

Die Stranger Knights and Ladies Companion sind Ehrenmitglieder ausländischer Königshäuser. Unter anderem:

Königin Margrethe II. von Dänemark

der König von Spanien Juan Carlos I.

und Japans Ex-Kaiser Akihito

Die Royal Knights and Ladies wiederum sind alle Mitglieder des Hosenbandordens, die zur royalen Familie gehören:

König Charles III.

Prinz Edward, Duke of Kent

Prinzessin Anne

Prince Richard, Duke of Gloucester

Prinzessin Alexandra

Prinz Andrew, Duke of York Prince

Edward, Duke of Edinburg

Prinz William

und Königin Camilla.

