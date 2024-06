Rekord-Kokainfund im Hamburger Hafen – auch Durchsuchung in Bayern

Drogenfahnder haben Kokain im Wert von mehreren Milliarden Euro im Hamburger Hafen sichergestellt. Anschließen kam es zu Durchsuchungen in sieben Bundesländern.

35 Tonnen Kokain haben Drogenfahnder in Deutschland sichergestellt. Wie die Zentralstelle für Organisierte Kriminalität bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, haben die Drogen einen Wert von mehreren Milliarden Euro. Es handle sich um die bislang größte innerdeutsche Sicherstellung von Kokain. Die Drogen seien bereits im vergangenen Jahr im Hamburger Hafen entdeckt worden.

35 Tonnen Kokain sichergestellt: Wo Durchsuchungen stattfanden

Nach monatelangen Ermittlungen seien in diesem Zusammenhang vor ein paar Tagen Durchsuchungen in sieben Bundesländern – Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Niedersachsen – erfolgt und sieben Haftbefehle vollstreckt worden. In Bayern hätten Beamte in München zugeschlagen, in Nordrhein-Westfalen in Bonn, Köln, Leverkusen, und in Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis, in Hessen war Frankfurt betroffen. In Brandenburg erfolgten Maßnahmen im Landkreis Märkisch-Oderland und in Niedersachsen im Landkreis Heidekreis.

Weitere Einzelheiten über das Ermittlungsverfahren "OP Plexus" und Ergebnisse über die Durchsuchungsmaßnahmen wollen die Behörden bei einer Pressekonferenz am kommenden Montag mitteilen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Kartelle nutzen Häfen in Rotterdam, Antwerpen und Hamburg für Drogenschmuggel

Der bislang größte Einzelfund von Kokain in Europa ereignete sich vor drei Jahren – ebenfalls im Hamburger Hafen. Damals stellten Zollfahnder mehrere Container aus Paraguay mit 16 Tonnen Kokain sicher.

Lesen Sie dazu auch

Kartelle nutzen oft die drei größten Häfen in Europa, Rotterdam, Antwerpen und Hamburg, um Drogen zu schmuggeln. Zollfahnder beschlagnahmten im vergangenen Jahr an den beiden niederländischen Häfen eine Rekordmenge von insgesamt fast 180 Tonnen Kokain. Das Zollfahndungsamt Hamburg stellte im vergangenen Jahr in den deutschen Seehäfen insgesamt eine Rekordmenge von rund 35 Tonnen sicher. (mit dpa)