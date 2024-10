Düsseldorfer Pizzeria verkauft Pizza mit Kokain – Großrazzia

Wer in einer Pizzeria in einem Düsseldorfer Ausgehviertel die Nummer 40 bestellte, bekam eine besondere Beilage zur Pizza. Denn der Gastronom bot unter der Nummer 40 eine Pizza mit Kokain an – die schnell zum Verkaufsschlager wurde. Dabei handelte es sich um keinen Scherz. Bei einer Lebensmittelkontrolle im März soll die ungewöhnliche Zutat den Kontrolleuren aufgefallen sein, seitdem wurde der Betreiber von Drogenfahndern im Auge behalten. Wie sich nun herausstellte, war die Kokain-Pizzeria nur der Eisberg mehrerer mutmaßlicher Straftaten.

Bei einer Kontrolle bei dem Pizzeria-Betreiber zu Hause konnten die Beamten eine große Menge Drogen sicherstellen: 1,6 Kilogramm Kokain und 400 Gramm Cannabis wurden laut Medienangaben beschlagnahmt, außerdem 268.000 Euro Bargeld. Wenige Tage später kam der Betreiber wieder frei und verkaufte weiterhin die Kokain-Pizza. Die Ermittler folgten der schneeweißen Spur und stießen auf ein Netzwerk von Drogenhändlern, dem der Pizzeria-Betreiber angehörte.

Nach Durchsuchung in Kokain-Pizzeria: Polizei führt Großrazzia in NRW durch

150 Polizisten führten einen Schlag gegen das Netzwerk mit zwölf weiteren Beschuldigten aus und durchsuchten Gebäude in den NRW-Städten Wuppertal, Mönchengladbach, Solingen, Meerbusch, Hilden, Haan und Erkrath. Dabei stießen sie auf zwei Cannabisplantagen in Mönchengladbach und Solingen mit 300 und 60 Pflanzen. Hieb- und Stichwaffen, Bargeld und teure Uhren wurden beschlagnahmt. Der Betreiber der Pizzeria versuchte der Polizei zufolge, sich ins Ausland abzusetzen. Er wurde erneut festgenommen und kam in Untersuchungshaft.