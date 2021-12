Alles für die Tochter: Wie eine junge Mutter in Kolumbien ihr Leben riskiert

Plus Jennifer Diaz Gonsalez sucht im Regenwald Kolumbiens nach Minen, explosive Überbleibsel des Bürgerkriegs. Damit will sie ihrer Tochter eine bessere Zukunft ermöglichen.

Die Sonne brennt auf den Friedhof herunter. Kein Lufthauch, der die drei Windräder aus Plastik zum Drehen bringt. Stattdessen nur drückend-schwüle Hitze, die über die angrenzenden Wiesen und Bäume am Ortsrand flirrt. Zwei weiße Betonkreuze stehen hinter dem bunten Kinderspielzeug. Luis Eduardo Moreno und Didier Moreno lauten die Namen, die auf ihnen eingeprägt sind. Sie starben als Kinder am 25. März 2007. Davon berichtet der gegossene Beton.