Großer Polizeieinsatz in Konstanz beendet

In Konstanz am Bodensee ist es am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. In einem Hotel in der Reichenaustraße soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein 19-Jähriger eine Schusswaffe gezeigt haben soll. Das berichtet die Polizei.

Anschließend sei der Mann in Richtung Kreuzlingen in der Schweiz geflüchtet. Auch in der Schweiz soll der 19-Jährige die Waffe gezeigt haben. Anfänglich musste von einer Eigen- und Fremdgefährdung ausgegangen werden. Gegen 3 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die Fahndungsmaßnahmen seien beendet. Weitere Ermittlungen dauern an. (mit dpa)