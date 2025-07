Die Kosten der Krone: Die Zuschüsse für das britische Königshaus steigen deutlich

Leise rollt er aus – und diesmal endgültig: Der traditionsreiche Royal Train, einst eines der Lieblingstransportmittel der verstorbenen Königin Elizabeth II., wird stillgelegt. Mit handgefertigten Möbeln, Gemälden schottischer Landschaften und einem eigenen Schlafabteil für die Monarchin galt der prunkvoll ausgestattete Zug als Inbegriff königlicher Repräsentation und wurde auch „Buckingham-Palast auf Rädern“ genannt. Doch im vergangenen Jahr wurde der Sonderzug nur zwei Mal genutzt – und verursachte dabei Betriebskosten von rund 90.000 Euro.

Deshalb ist nun Schluss. König Charles III. kündigte diese Woche das Aus für das Gefährt an, und zwar im Rahmen des Sovereign Grant Reports – dem jährlichen Finanzbericht der Royals. Der Schritt ist Teil eines Modernisierungskurses des Palasts. Doch die Zuschüsse aus dem Staatshaushalt für die Monarchie bleiben hoch – und werden im kommenden Jahr sogar noch steigen. Damit rückt wieder eine Debatte in den Fokus: Ist das Königshaus dem Land in Zeiten sozialer Einschnitte wirklich noch so viel wert?

Das Geld wurde zu einem großen Teil in die Instandhaltung der Immobilien investiert

Der Sovereign Grant ist das Geld, das die Krone jedes Jahr vom Staat bekommt, also von den Steuerzahlern. Damit werden offizielle Aufgaben finanziert: Reisen, Personal, Empfänge und die Instandhaltung der Paläste. Die Summe richtet sich nach den Gewinnen des Crown Estate, einem riesigen Vermögensportfolio, das zwar der Krone gehört, aber vom Staat verwaltet wird. Ein fester Prozentsatz davon geht an die Monarchie. Der Sovereign Grant für das Finanzjahr 2024/25 betrug umgerechnet etwa 86,3 Millionen Pfund (mehr als 100 Millionen Euro).

Das Geld wurde zu einem großen Teil in die Instandhaltung der Immobilien investiert. Für offizielle Reisen wurden rund 4,7 Millionen Pfund (etwa 5,5 Millionen Euro) fällig, darunter 141 Helikopterflüge für insgesamt 475.290 Pfund (etwa 554.000 Euro). Am kostspieligsten war die kombinierte Reise von König Charles und Königin Camilla nach Australien und Samoa, inklusive Charter- und Linienflügen mit insgesamt 400.535 Pfund (etwa 467.000 Euro). In diesem Finanzjahr sollen die Royals sogar noch mehr Geld erhalten, rund 132 Millionen Pfund (knapp 154 Millionen Euro). Grund dafür sind höhere Einnahmen aus dem Crown Estate, vorwiegend durch Offshore-Windparks, und die laufende Sanierung von Buckingham-Palast. Die Regierung plant jedoch, dass der Zuschuss nach Abschluss der Renovierung ab 2027 wieder sinkt.

Die britische Organisation Republic kritisiert den offiziellen Finanzbericht als unvollständig und irreführend. Die tatsächlichen Kosten der Monarchie würden weit höher liegen, nämlich bei über 500 Millionen Euro jährlich. In dieser Summe seien auch Ausgaben enthalten, die nicht offiziell aufgeführt werden, etwa für Sicherheit und Steuervergünstigungen. Die Organisation fordert deshalb, dass künftig nicht der Palast selbst, sondern die Regierung diese Zahlen veröffentlicht und dem Parlament zur Prüfung vorlegt. Zudem kritisieren die Aktivisten, dass König Charles und Prinz William jährlich Millionen aus den Herzogtümern Cornwall und Lancaster erhalten, großen Land- und Immobilienbesitzen, die ihnen offiziell gehören, aber historisch dem Staat dienen sollten. Sie müssen keine Steuern darauf zahlen, tun dies jedoch freiwillig.

Ein Verfassungsrechtler sagt: De Monarchie leistet einen wichtigen Beitrag zur Diplomatie und zum Ansehen des Landes

Das Königshaus verweist zur Rechtfertigung auf seine internationale Strahlkraft – und den Dienst an Nation und Commonwealth. James Chalmers, der Verwalter der königlichen Finanzen, betonte bei der Vorstellung des Berichts, wie wichtig die sogenannte „Soft Power“ der Monarchie sei, also ihr Einfluss durch Symbolkraft, Tradition und internationale Präsenz. Auch wenn dieser Wert schwer zu beziffern sei, werde er laut Chalmers im In- und Ausland inzwischen anerkannt. Auch der Verfassungsrechtler Craig Prescott von der Royal Holloway University of London sagt, dass die Monarchie zwar Geld koste, dafür aber einen wichtigen Beitrag zur Diplomatie und zum Ansehen des Landes leiste. Schließlich pflegt der Palast die leisen Töne, etwa mit der Einladung an US-Präsident Donald Trump zum Staatsbesuch im Herbst. Wenn die Politik auf Abstand geht, reicht der König die Hand, höflich, würdevoll und ganz ohne Tweet.