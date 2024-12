Zwischen Stein und Radlader eingeklemmt - Arbeiter stirbt

Ein 55-Jähriger ist infolge eines Arbeitsunfalls gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann in einem Betrieb in Engen (Kreis Konstanz) beim Umlagern eines tonnenschweren Steins geholfen. Dabei sei er zwischen den Stein und den Radlader geraten und schwer verletzt worden. Laut Polizei erlag er seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger soll den genauen Unfallhergang klären.

