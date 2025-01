Kreta im Februar: Wie warm wird es?

In Deutschland ist der Februar ein Bibber-Monat. Kälte ist an der Tagesordnung, dazu wird hin und wieder Schnee serviert, der auch tagelang liegenbleiben kann. Eisige Wege können für unfreiwillige Rutschpartien sorgen.

Der Februar gilt nicht unbedingt als klassischer Urlaubsmonat. Doch gerade Ski- und Snowboardfahrer zieht es in die Berge, um auf dem Schnee Fahrt aufzunehmen. Manche lockt aber eher die Wärme im Süden an.

Dann könnte Kreta auch im Winter eine Reise wert sein. Dieser Artikel thematisiert, wie warm es im Februar auf der griechischen Insel wird.

Kreta: Wo liegt die Insel?

Kreta ist die größte der vielen griechischen Inseln und verfügt über eine Länge von 260 Kilometern sowie eine Fläche von 8000 Quadratkilometern, wie die offizielle Tourismus-Webseite incrediblecrete.gr informiert. Sie liegt etwa 100 Kilometer südlich des griechischen Festlands im östlichen Mittelmeer. Von der afrikanischen Küste trennt sie knapp 300 Kilometer, von der asiatischen ungefähr 180 Kilometer.

Kreta: Wie warm ist es im Februar?

Die Temperaturen auf Kreta sind im Februar recht mild. Laut dem Portal reise-klima.de ist mit Werten zwischen neun und 16 Grad zu rechnen. Die Sonne zeigt sich durchschnittlich vier Stunden am Tag, außerdem bietet der kürzeste Monat des Jahres demnach acht Regentage. Die Wassertemperatur wird mit 15 Grad angegeben, was der niedrigste Wert im ganzen Jahr ist. Baden ist im Februar also auch auf Kreta kein Vergnügen.

Bei wetter.de werden die Februar-Temperaturen sogar nur zwischen sieben und 13 Grad verortet – das sind gemeinsam mit dem Januar die niedrigsten Werte. Das Klimadiagramm auf wetteronline.de lässt für die Hauptstadt Heraklion zwischen zehn und 15 Grad erwarten. Die mittleren Tageswerte im Februar lagen demnach in den vergangenen Jahren zwischen 15 und 17 Grad, nachts ging es bis auf neun Grad hinunter.

Für einen klassischen Strandurlaub eignet sich der Februar auf Kreta – ebenso wie der Januar – also nicht. Dafür bieten sich eher die Sommermonate, aber auch der Mai oder der Oktober an.

Kreta im Februar: Was hat die Insel zu bieten?

Wie das Portal kreta.com informiert, geht im Februar die Olivenernte-Zeit auf Kreta zu Ende. Außerdem lohnt ein Wochenmarkt-Besuch, um Imker, Frischkäsehersteller oder Fischer um ihre Waren zu erleichtern.

Ansonsten kann der Schnee auf den teilweise über 2000 Meter hohen Bergen bewundert werden. Ende Februar blühen bereits die Orchideen. Ansonsten sollten vor allem Wanderer, Mountainbiker und Hobby-Archäologen auf ihre Kosten kommen. Besichtigen lassen sich Museen wie das weltberühmte Archäologische Museum in Heraklion, aber auch Klöster und Paläste.

Übrigens: Kreta bietet auch Orte, an denen Urlauber dem Massentourismus entfliehen können. Zwei Strände zählen zu den drei schönsten Orten auf der Insel. Kreta bekommt einen neuen Flughafen, an dem jährlich bis zu 18 Millionen Fluggäste abgefertigt werden sollen.