Kreta: Wann ist die beste Reisezeit?

Kreta gehört zu den sonnigsten Regionen Europas – die Sonne scheint hier an über 300 Tagen im Jahr. Das Klima auf der Insel ist durchweg mediterran geprägt: Die Sommer sind warm und trocken, die Winter eher mild und feuchter. Für Touristinnen und Touristen ergeben sich dadurch Voraussetzungen, die je nach Jahreszeit variieren.

Wie sind die Temperaturen im Sommer auf Kreta?

Wer Sonne, Strand und hohe Temperaturen sucht, ist in den Sommermonaten Juni bis September auf Kreta genau richtig. Laut Angaben von reise-klima.de liegt die durchschnittliche Tagestemperatur im Juli bei rund 30 Grad Celsius. Auch das Meer zeigt sich in den Sommermonaten von seiner besten Seite: Mit Wassertemperaturen zwischen 21 und 25 Grad ist es ideal zum Schwimmen, Schnorcheln oder einfach zum Abkühlen. Besonders der Hochsommer – also die Monate Juni bis August – gilt als nahezu regenfrei. Laut wetter.de scheint die Sonne im Juni und Juli durchschnittlich bis zu zwölf Stunden am Tag.

Ein weiterer Vorteil: Der oft kühlende Nordwind sorgt auch an heißen Tagen für ein angenehmes Klima, insbesondere in den Küstenregionen. Der Sommer auf Kreta ist damit nicht nur warm, sondern auch überraschend gut erträglich – vor allem im Vergleich zu anderen südlichen Reisezielen.

Kreta im Frühling und Herbst: Beste Zeit für Aktivurlauber

Wer Kreta aktiv erleben möchte, findet im Frühling und Herbst ideale Bedingungen. Ab Februar beginnt die Mandelblüte, ab April erblüht die Insel in voller Farbenpracht – perfekte Voraussetzungen für Wanderungen oder Radtouren durch die abwechslungsreiche Landschaft. Laut alltours.de eignen sich besonders April, Mai sowie September und Oktober für einen Aktivurlaub, da es in diesen Monaten weder zu heiß noch zu kühl ist.

Auch reise-klima.de bestätigt: Ab März zeigt sich die Natur zunehmend lebendig, doch erst ab April steigen die Temperaturen stabil über 20 Grad. Der Frühling ist damit nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern markiert auch den Start in die touristische Saison – viele Charterflüge und Reiseangebote sind ab April wieder verfügbar. Auch im Herbst bleibt es mild, und die große Sommerhitze ist überstanden – ideale Bedingungen für Entdeckungen auf eigene Faust.

Baden bis in den Spätherbst hinein

Auch im Herbst lässt sich auf Kreta noch hervorragend im Meer baden – insbesondere im September und Oktober sind die Wassertemperaturen angenehm warm. Selbst im November ist ein Sprung ins Wasser oft noch möglich, wie Lufthansa City Center berichtet. Auch reise-klima.de bestätigt, dass die Badesaison in der Regel von Mitte Mai bis Mitte Oktober dauert, sich in warmen Jahren aber bis in den November hinein verlängern kann.

In den Winter- und frühen Frühlingsmonaten – also von Januar bis April – sinken die Wassertemperaturen hingegen deutlich. In dieser Zeit wagen nur besonders abgehärtete Schwimmer ein Bad im Meer.

Winter auf Kreta: Ruhige Auszeit mit mildem Klima

Auch wenn die meisten Hotels und Restaurants von November bis März geschlossen bleiben, lohnt sich ein Besuch für alle, die Ruhe und Authentizität schätzen. Laut dem Reiseportal kretakompass.de liegen die Tagestemperaturen zwischen Dezember und Februar größtenteils bei milden 15 bis 18 Grad Celsius.

Zwar ist mit etwas mehr Regen zu rechnen, doch es gibt durchschnittlich vier bis fünf Sonnenstunden pro Tag – genug Zeit also für Spaziergänge, Besuche antiker Stätten oder einfach zum Entschleunigen. Wer Kreta fernab des Trubels erleben möchte, findet in der Nebensaison ideale Bedingungen.

Ob ausgedehnter Badeurlaub im Hochsommer, eine Wanderreise im farbenfrohen Frühling oder entspannte Tage im milden Herbst – Kreta bietet für jede Vorliebe die richtige Reisezeit. Selbst im Winter lässt sich auf der Insel eine erholsame Auszeit verbringen.

