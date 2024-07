Kreta: Wo sind die schönsten Wasserfälle?

Kreta ist bekannt für seine malerischen Strände und beeindruckenden Landschaften. Weniger bekannt, aber ebenso spektakulär sind die Wasserfälle, die sich auf der Insel verstecken. Denn die größte Insel Griechenlands ist reich an Natur, die Besucher staunen lassen.

Die Auswahl von Wasserfällen auf Kreta ist groß; „die meisten von ihnen [sind] unsichtbar und in den unzugänglichen Schluchten verborgen“ schreibt die offizielle Tourismus-Website Incredible Crete. Einige andere Wasserfälle sind hingegen zugänglich und definitiv einen Besuch wert. Hier erfahren Sie, wo die schönsten Wasserfälle auf Kreta zu finden sind.

Einer der bekanntesten Wasserfälle auf Kreta: der Richtis Wasserfall

Der Richtis Wasserfall bei Sitia gehört zu den bekanntesten Wasserfällen Kretas und befindet sich in der Nähe des Dorfes Exo Mouliana im Osten der Insel. Der Wasserfall führt etwa 20 Meter in die Tiefe und ist umgeben von üppiger Vegetation und einem kleinen natürlichen Becken, das zum Baden einlädt. Der Zugang zum Wasserfall erfolgt über eine abenteuerliche Strecke entlang der Richtis-Schlucht und dauert etwa eine Stunde. Der Weg geht entlang an einer atemberaubenden Landschaft mit Olivenhainen, großen Platanen und alten Steinbrücken. Wer nicht laufen möchte, der kann auch mit dem Auto bis auf einen Kilometer nah heranfahren. Dann wartet allerdings noch ein gut ein Kilometer langer Weg auf die Besucher: Radio Kreta zufolge, muss man über Felsen klettern und den Bach teils auf Steinen überqueren. Daher sollte man festes Schuhwerk tragen.

Kourtaliotiko Wasserfall am Strand von Preveli

Der Kourtaliotiko Wasserfall liegt in der beeindruckenden Kourtaliotiko-Schlucht im Süden von Kreta. Er ist besonders in den Wintermonaten und im Frühling sehenswert, wenn das meiste Wasser fließt. Die Schlucht selbst ist ein Naturspektakel, mit steilen Felswänden und einer reichen Flora und Fauna. Ein Pfad führt von der Straße hinunter zu den Wasserfällen, die etappenweise etwa zehn Meter in die Tiefe fließen. Der große Fluss mündet schließlich an dem berühmten Strand von Preveli im Libyschen Meer.

Schlucht von Ha: Wo kleine Seen zum Wasserfall werden

Die Schlucht von Ha gilt laut Incredible Crete als eine der wildesten Schluchten in Griechenland. Der Eingang ist gerade mal drei circa Meter breit, wobei die Schlucht an vielen Stellen sogar lediglich eine Breite von 30 Zentimetern hat. Vor dem Eingang finden Besucher kleine Seen und einen kleinen Wasserfall, welcher aus einem anderen See mündet. Die kleinen Seen sind Lebensraum von Zug- und Greifvögeln, sowie endemischen Vögeln, Säugetieren wie der kretische Hase, kretische Wiesel und der kretische Dachs, Insekten und Schlangen. In der Schlucht von Ha leben zudem verschiedene Fledermausarten. Die Schlucht biete, so Incredible Crete, ein seltenes geologisches Naturphänomen“. Große, graue Felsen prägen die Landschaft.

Amba: Der zweitgrößte Wasserfall Griechenlands

Der Amba-Wasserfall ist aufgrund seiner Größe besonders beeindruckend. Er ist insgesamt 145 Meter hoch und damit der zweitgrößte Wasserfall Griechenlands. Der Katarakt befindet sich nahe des Ortes Paranimfi auf der Südseite der Insel in der gleichnamigen Schlucht, welche zum Strand Tris Ekklisies führt. Besucher können in der wilden Landschaft rund um den Wasserfall Raubvögel und Wildbienen beobachten, die hier in großer Anzahl leben. Laut dem Portal Unesceo Sites in Crete, welches zum Samaria-Nationalpark gehört, sollte man für einen Besuch der Amba-Schlucht allerdings erfahren und gut ausgerüstet sein, da die Überquerung besonders anspruchsvoll sei.

Eine erfahrene Canyoning-Gruppe kann den vier Kilometer langen Weg demnach in etwa sieben Stunden durchqueren. Der Abstieg führt an 21 Etappen mit kleineren Wasserfällen entlang, wobei der längste 45 Meter beträgt. Wem das zu viel Abenteuer ist, der kann sich den Amba-Wasserfall von oben anschauen. Ratsam ist dies aber nur, wenn man keine Höhenangst hat, wie ekriti.gr schreibt. Außerdem wird empfohlen, die Schlucht nicht im Winter zu besuchen, um die Raubvögel nicht bei der Brutzeit zu stören.

Übrigens: Kreta ist die größte unter den griechischen Inseln und liegt im östlichen Mittelmeer. Die Flugdauer beträgt rund 2:45 bis 3:40 Stunden von Deutschland aus. Urlauber finden hier schöne Spots zum Tauchen und Schnorcheln, ebenso wie beeindruckende Berge zum Wandern.