Kriegsfolgen

vor 48 Min.

Dieses Dorf ist in Gefahr – wegen 3000 Tonnen Munition

Plus Tausende Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg bedrohen das Schweizer Dorf Mitholz. Das Problem: Für die Räumung müssen Einwohner ihre Heimat verlassen.

Von Jan Dirk Herbermann

Die Menschen in dem Schweizer Dorf Mitholz leben neben einer Zeitbombe: Nur 100 Meter von einigen Häusern entfernt und etwas höher gelegen als das Dorf ist ein verschüttetes Munitionslager der Schweizer Armee aus dem Zweiten Weltkrieg. Rund 3000 Tonnen Bomben, Minen und Granaten befinden sich dort in einem felsigen Gebiet, das die knapp 200 Dorfbewohner "unter der Fluh" nennen. In dem unterirdischen Militärdepot hatten bereits vor 75 Jahren heftige Explosionen die Sprengkörper unter Gestein, Geröll und Schutt begraben – und sie kaum erreichbar gemacht. Kommt es wieder zur Explosion?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

