17-Jähriger verletzt: 15-Jähriger vorläufig festgenommen

Ein 17-Jähriger ist in Hanau nach ersten Erkenntnissen der Polizei ausgeraubt und verletzt worden. Ein 15-Jähriger ist tatverdächtig und vorläufig festgenommen worden, wie die Beamten mitteilten.

Der 15-Jährige soll am Sonntagabend den 17-Jährigen mit einer Pfefferpistole besprüht und mit einem Schlagring traktiert haben. Zudem soll er ihm das Handy und die Kopfhörer abgenommen haben und anschließend geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Der 17-Jährige wurde mit einer Platzwunde und einem Hämatom im Gesicht zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei stellte den 15-Jährigen im Zuge der Fahndungsmaßnahmen in einem Kiosk und fand in der Nähe das Handy. Nach ersten Erkenntnissen soll der Tatverdächtige den 17-Jährigen bereits zuvor gemeinsam mit anderen Jugendlichen im Parkhaus unter Druck gesetzt haben. Der 15-jährige Tatverdächtige wurde inzwischen zu seinen Eltern gebracht. Die Ermittlungen dauern an.