Attacke auf Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern und Steinen

Eine Gruppe von etwa 50 Menschen hat in der Silvesternacht in Obertshausen (Kreis Offenbach) Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen und Streifenwagen mit Steinen beworfen. Vor den Attacken hätten die Täter die Verglasung zweier Bushaltestellen in der Nähe eines Verbrauchermarktes beschädigt und eine Kette von Einkaufswagen auf die Fahrbahn gestellt, berichtete die Polizei in Offenbach.

Als der erste Streifenwagen am Tatort eintraf, wurde dieser demnach unmittelbar mit Steinen beworfen. Dabei wurde das Einsatzfahrzeug beschädigt. In Richtung der Einsatzkräfte und weiterer Autofahrer wurden laut Polizei anschließend mehrere Feuerwerksraketen abgeschossen, was zu weiteren Sachschäden führte. Auch eine Ampelanlage sei durch Feuerwerk teilweise zerstört worden. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht.

Aufgrund der Vorkommnisse werde wegen besonders schweren Landfriedensbruchs ermittelt, teilte der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) mit. Der Innenminister sprach sich erneut dafür aus, den Strafrahmen für Angriffe auf Einsatzkräfte anzuheben. Außerdem laufen Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung.