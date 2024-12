Einbrecher auch an Weihnachten in Wiesbaden aktiv

Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro haben Einbrecher in der Weihnachtswoche in Wiesbaden erbeutet. Laut Polizei waren sie mit Hilfe eines Gartenstuhls auf einen Balkon gelangt und von dort durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Sie entkamen unerkannt.

Aus einer Dienstwohnung eines Wiesbadener Friedhofs erbeuteten zudem Einbrecher Bargeld und Schmuck, nachdem sie die Wohnungstür gewaltsam geöffnet hatten. Sie flohen ebenfalls unerkannt.

Bei mehreren weiteren Gebäuden in der hessischen Landeshauptstadt scheiterten Einbrecher nach Mitteilung der Polizei hingegen in der Weihnachtszeit beim Versuch, Fenster aufzuhebeln, und verschwanden jeweils ohne Beute.