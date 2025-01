Giftköder in Tierheim in Seligenstadt ausgelegt

Unbekannte haben in einem Kaninchengehege in einem Tierheim in Seligenstadt (Kreis Offenbach) Rattengift ausgelegt. Nach aktuellem Kenntnisstand kam keines der Tiere zu Schaden, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Der oder die Täter warfen vermutlich von Donnerstag bis Samstag mehrere giftige Brocken über den Zaun eines Außenfreilaufs eines Kaninchengeheges. Die Unbekannten könnten über eine angrenzende große Wiese zum Gehege gelangt und über diese wieder geflüchtet sein. Nun sucht die Polizei Zeugen.