Mann mit Stich in den Hals am Hauptbahnhof verletzt

Bei einem Streit vor einem Kiosk am Frankfurter Hauptbahnhof ist ein 38-Jähriger verletzt worden. Ein 33-Jähriger stach dem Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Halsbereich, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige wurde umgehend von der Polizei festgenommen, die Beamten befanden sich in unmittelbarer Tatortnähe.

Nach der Erstversorgung durch die Polizei wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen seien nicht lebensgefährlich. Der obdachlose Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge für eine richterliche Vorführung zunächst in das Polizeipräsidium Frankfurt gebracht.