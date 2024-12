Schlägerei zwischen zwei Gruppen - ein Mann in Klinik

Nach einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen im Rheingau ist ein Mann in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 26-Jährige habe bei der Auseinandersetzung in der Nacht auf Heiligabend in Oestrich-Winkel Tritte gegen den Kopf erlitten und sei mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren worden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit.

Verbal aneinandergeraten waren die Gruppen demnach zunächst in einem Lokal, der Streit verlagerte sich dann auf die Straße. Die Polizei berichtete, sie habe mehrere betrunkene Personen angetroffen. Einige seien verletzt gewesen, darunter der 26-Jährige aus dem fränkischen Kreis Erlangen. Was den Streit ausgelöst hatte, teilte die Polizei nicht mit. Auch zur Schwere der Verletzungen des Mannes machte sie keine weiteren Angaben.