Security-Mitarbeiter vor Diskothek mit Messer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung am Einlass einer Diskothek in Reiskirchen im Landkreis Gießen ist ein 42-jähriger Security-Mitarbeiter durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war einer Gruppe aus etwa zehn bis 15 Personen zuvor der Zutritt zu der Diskothek verwehrt worden. Daraufhin habe sich am frühen Sonntagmorgen ein Handgemenge und schließlich eine Schlägerei zwischen Security und etwa zehn Personen aus der Gruppe entwickelt.

Der 42-Jährige habe mehrere Messerstiche in den Rücken davongetragen und sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen aus der Gruppe seien teils zu Fuß und teils mit dem Auto geflüchtet. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und suchen Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu der Personengruppe machen können.