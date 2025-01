Tote Frau gefunden - Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Eine 25-Jährige ist tot in ihrer Wohnung in Stuttgart gefunden worden. Ermittler gehen davon aus, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Rettungskräfte fanden die Leiche der Frau am Freitag.

Freunde der Frau hatten den Angaben nach die Polizei verständigt, nachdem sie die 25-Jährige länger nicht erreichen konnten. Die Auffindesituation sowie die Verletzungen der Frau ließen darauf schließen, dass die Frau gewaltsam ums Leben kam, wie es in der Mitteilung hieß. Weitere Details nannte ein Polizeisprecher zunächst nicht.

Auch zur Todesursache konnte er zunächst keine genauen Angaben machen. Am Sonntag soll die Leiche der Frau obduziert werden, hieß es. Die Kriminalpolizei Stuttgart habe für die weiteren Ermittlungen die Sonderkommission «Chalet» eingerichtet und suchte nach möglichen Zeugen.