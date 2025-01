Unbekannte versprühen Reizgas in Frankfurter Schule

Unbekannte haben in einer Schule in Frankfurt-Höchst Reizgas versprüht und damit 31 Kinder und Jugendliche verletzt. Wie die Polizei mitteilte, versprühten die Täter zur Pausenzeit am Mittwochmittag Pfefferspray im Bereich der Herrentoilette im Untergeschoss. 29 Kinder und Jugendliche erlitten dadurch Atem-, Augen- und Hautreizungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Zwei weitere Menschen wurden zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach Polizeiangaben führte die Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen in der Schule durch. Wer das Reizgas versprühte, war zunächst unklar. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei zu melden.