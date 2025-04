Wende in «Cold Case»: Yogtze-Fall aufgeklärt

Nach mehr als 40 Jahren gibt es eine Wende im berühmten Yogtze-Fall, dem Cold Case um den vermeintlichen Mord an Günter S. (34). «Wir gehen von einem Verkehrsunfall aus», sagte Polizeisprecher Tino Schäfer in Hagen. Dies sei das Ergebnis neuer Untersuchungen und Gutachten. Die «Süddeutsche Zeitung» hatte zuvor berichtet. Auch die Staatsanwaltschaft in Hagen sieht den Fall inzwischen als aufgeklärt und abgeschlossen. Die neuen Gutachten ließen nur einen Schluss zu: Es habe sich um einen Alleinunfall gehandelt, sagte Staatsanwalt Gerhard Pauli.

Aufgrund damaliger Gutachten und der Aussagen des sterbenden Opfers waren die Ermittler lange Zeit von einem Mord ausgegangen: Der 34-jährige arbeitslose Lebensmitteltechniker aus Anzhausen in Nordrhein-Westfalen sei mehrfach überrollt worden, hatte ein Gutachter nahegelegt.

Günter S., der im hessischen Haigerseelbach (Lahn-Dill-Kreis) aufwuchs, war am 25. Oktober 1984 im Siegerland in Nordrhein-Westfalen verschwunden und wurde Stunden später an der A45 in Hagen von Fernfahrern entdeckt. In den Stunden vor seinem Tod verhielt er sich auffällig. Seiner Frau sagte er, dass ihm jemand etwas antun wolle. Diese hatte berichtet, Günter S. habe kurz vor seinem Tod, bevor er verschwand, die Buchstabenkombination YOGTZE auf einem Zettel notiert. In keiner Sprache der Welt ergibt dies einen Sinn, hatten die Ermittler herausgefunden.