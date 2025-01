Zigarettenautomat gesprengt - 17-Jähriger tatverdächtig

Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Wiesbaden ist ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Zeugen beobachtet, dass sich zwei männliche Personen am Freitagabend an dem Automaten zu schaffen machten. Zuvor seien die Anwohner zudem durch laute Knallgeräusche auf die Täter aufmerksam geworden.

Aus dem Automaten erbeuteten sie Zigarettenschachteln und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro, hinzu komme ein Sachschaden an dem Automaten von mehreren Tausend Euro. Im Rahmen der Fahndung konnte der 17-Jährige festgenommen werden. Nach polizeilichen Maßnahmen sei er wieder entlassen worden. Sein mutmaßlicher Komplize sei nach der Tat geflüchtet.

Am Samstagmorgen sei es dann ebenfalls in Wiesbaden zu zwei weiteren Sprengungen von Zigarettenautomaten gekommen, bei denen jeweils Zigaretten gestohlen wurden. Hinter sollen drei bislang unbekannte männliche Personen hinter den Taten stecken. In allen Fällen ermittele das Wiesbadener Haus des Jugendrechts, das auch Zeugenhinweise entgegennehme, hieß es.