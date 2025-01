Intendant Hinkel: Sparkurs bei Kultur «fatale Entwicklung»

Der scheidende Intendant der Bad Hersfelder Festspiele warnt davor, im deutschen Kulturbetrieb aus Kostengründen den Rotstift anzusetzen. «Diese Entwicklung halte ich für fatal, gerade in Zeiten, in der es um die Bildung unserer Gesellschaft so schlecht steht und immer mehr Menschen radikale und demokratiefeindliche Parteien wählen», sagte Joern Hinkel der Deutschen Presse-Agentur.

«Wenn zukünftig viele Kultur- und Bildungseinrichtungen schließen müssen, bedeutet das, dass es immer weniger Orte geben wird, an denen Menschen zusammenkommen und sich gemeinsam mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrem Dasein und den Fragen auseinandersetzen, wer wir sind und nach welchen Regeln wir zusammenleben wollen», erklärte er. «Häuser der Kunst sind Räume, in denen um Demokratie gerungen wird.»

«Noch mehr Künstlerinnen und Künstler arbeitslos»

Wenn Theater, Opern, Konzertsäle sowie Museen schließen müssten und das Kultur- und Bildungsangebot der Radio- und Fernsehsender empfindlich gekürzt werde, führe das zu noch mehr Vereinsamung, Verrohung und Abstumpfung. «Faktisch bedeutet das für unseren Berufsstand, dass noch viel mehr ausgebildete Künstlerinnen und Künstler und Teammitglieder arbeitslos sein werden», warnte er.

Die Festspiele im osthessischen Bad Hersfeld gehören zu den größten und traditionsreichsten in Deutschland. 2024 besuchten mehr als 103.000 Menschen die verschiedenen Aufführungen. Der 54-jährige Hinkel hat die künstlerische Leitung seit 2018 inne.

«Werde weiter Geschichten erzählen»

2025 ist die letzte Festspielsaison in Bad Hersfeld unter Hinkels Leitung. Was genau er danach machen wird, ist bislang nicht bekannt. «Auf jeden Fall werde ich weiter Geschichten erzählen, mehr kann und möchte ich zu meinen Plänen noch nicht verraten», sagte er der dpa. Seine Nachfolgerin wird die Wiener Kulturmanagerin Elke Hesse.