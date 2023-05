Die Krönung von Charles III. im Liveblog

Am 6. Mai 2023 wird Charles III. gekrönt. Im Liveblog können Sie die Feierlichkeiten um die Krönung verfolgen – vom Eintreffen der Gäste bis hin zum Balkonauftritt.

Lange haben Fans des britischen Königshauses diesen Termin herbeigesehnt. Am Samstag ist es so weit: die Krönung von Charles III. Am 6. Mai 2023 wird Charles offiziell König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Damit tritt er in die Fußstapfen seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II.

Zur Zeremonie in London werden mehr als 2000 Gäste aus aller Welt erwartet. Gegen 12 Uhr deutscher Zeit findet in der Westminster Abbey der Krönungsgottesdienst statt. Doch schon vorher beginnen die Feierlichkeiten mit dem Eintreffen verschiedener Gäste und der Eröffnung der Prozessionsroute. Sie möchten alles um die Zeremonie live verfolgen? In unserem Liveblog finden Sie alle wichtigen Updates und Neuigkeiten zur Krönung von Charles III.

Liveblog: Die Krönungszeremonie von König Charles III.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Liveticker anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Tickaroo GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bis zum 8. Mai dauern die Feierlichkeiten zur Krönung von Charles III. an. Vor dem Krönungsgottesdienst am Samstag ziehen Charles und seine Gemahlin Camilla in einer Prozession vom Buckingham-Palast in die Westminster Abbey. Anschließend kehren sie zum Buckingham-Palast zurück und zeigen sich auf dem Balkon. Am Sonntag, 7. Mai, ist ein großes Konzert zu ihren Ehren auf Schloss Windsor geplant. In ganz Großbritannien finden Straßenfeste statt. Der 8. Mai wurde zum gesetzlichen Feiertag in Großbritannien erklärt.

Charles III. ist der 40. Monarch, der in der Westminster Abbey gekrönt wird. Die letzte Krönung war die von Queen Elizabeth II. am 2. Juni 1953. Neben Charles wird auch Camilla mitgekrönt. Es ist das erste Mal seit der Krönung von König George IV. und Queen Mum im Jahr 1937, dass eine Königsgemahlin ebenfalls gekrönt wird. Der Krönungsgottesdienst ist in sieben Abschnitte unterteilt – er bildet den Höhepunkt des Krönungstages am 6. Mai.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Hier finden Sie weitere Infos zur Krönung von Charles III.:

Lesen Sie dazu auch