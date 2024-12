Krokodil und Tier-Co-Star von Paul Hogan in „Crocodile Dundee“-Kultfilmen ist tot

Das Krokodil, das neben Paul Hogan in den 1980er-Jahre-Kultfilmen „Crocodile Dundee“ mitspielte, ist gestorben. „Mit großer Trauer geben wir den Tod von Burt bekannt, dem bekannten Salzwasserkrokodil und Star des australischen Klassikers Crocodile Dundee,“ schrieb das australische Krokodil-Herpetarium, in dem das Tier lebte.

Aus Kultfilm „Crocodile Dundee“ bekanntes Krokodil stirbt mit über 90 Jahren

Dem Instagram-Post zufolge wurde das Krokodil in den 1980er Jahren im Reynolds River im Norden Australiens gefangen und lebe seit 2008 in dem Herpetarium. Das Tier sei 5,1 Meter lang gewesen und habe rund 700 Kilogramm gewogen. Zuletzt sei Burt auf ein Alter von über 90 Jahren geschätzt worden, wie es in der Mitteilung weiter hieß.

Salzwasserkrokodile, die auch Leistenkrokodile genannt werden, sind die größten lebenden Vertreter ihrer Art. Es sind auch die Krokodile mit dem größten Verbreitungsgebiet, das von Nordaustralien über Südostasien bis nach Ostindien reicht. Seit 1973 sind Salzwasserkrokodile durch das Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt, nachdem die Population wegen der Lederproduktion stark zurückgegangen war.