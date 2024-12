Kinder werfen Böller in Linienbus

Zwei unbekannte Kinder haben am Samstagabend in Reutlingen einen Feuerwerkskörper in einen Linienbus geworfen. Wie die Polizei mitteilte, standen die Kinder an einer Bushaltestelle und warfen den Feuerwerkskörper in den Bus, als sich die Tür öffnete. Der Feuerwerkskörper sei im Fußraum des Fahrers explodiert. Der Busfahrer blieb jedoch unverletzt, es sei kein Schaden entstanden.

Die Kinder, deren Alter die Polizei auf zehn bis zwölf Jahre schätzt, flüchteten nach der Tat. Der Grund für den mutmaßlichen Angriff sei «noch unbekannt», sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.