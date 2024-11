Haus und Auto in Brand - halbe Million Euro Schaden

Von einem Auto aus hat sich ein Feuer im Landkreis Heilbronn auf ein Einfamilienhaus ausgebreitet und so einen Schaden von mindestens einer halben Million Euro verursacht. Einer der drei Bewohner des Hauses in Ilsfeld hatte die Flammen am späten Freitagabend auf dem Dach seines Autos bemerkt, das in einem Carport abgestellt war, wie die Polizei mitteilte. Wie das Feuer dort entstehen konnte, war zunächst nicht bekannt. Vom Auto aus griff der Brand dann auf eine Überdachung sowie den Dachstuhl des Hauses über.

Das Auto sowie der Dachstuhl samt Photovoltaikanlage brannten komplett ab, das Haus ist nun unbewohnbar. Auch die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses wurde stark beschädigt.

Eine 71-jährige Bewohnerin wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Sonst wurde niemand verletzt.