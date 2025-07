Feuer in Werkstatthalle verursacht hohen Schaden

Ein Brand in einer Werkstatthalle im Landkreis Tuttlingen hat einen Sachschaden von etwa 500.000 Euro verursacht. Teile der Halle seien durch die Flammen komplett zerstört worden, teilte die Polizei mit. Demnach war das Feuer aus noch ungeklärten Gründen in einer Werkstatt ausgebrochen und breitete sich rasch auf das ganze Gebäude in der Kleinstadt Trossingen aus. Drei Kraftfahrzeuge, drei Hebebühnen und das Werkstattinventar fielen den Flammen zum Opfer.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, die Nachlöscharbeiten dauerten in der Nacht jedoch an. Verletzt wurde niemand. Ein Wohngebäude in der Nähe musste für die Dauer der Löscharbeiten vorsorglich geräumt werden, die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst betreut.