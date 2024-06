Langschläfer im Tierreich: Diese 5 Tiere schlafen am meisten

Egal ob Fledermaus, Python oder Schimpanse - auch Tiere haben ein Faible fürs Ausschlafen. Doch welche 5 Tierarten sind die absoluten Langschläfer und welche schlafen am meisten?

So manches Tier kann fast einen ganzen Tag lang schlafen, andere Tiere erholen sich schon durch ein kurzes Nickerchen. Welches Tier am längsten schläft und wer die ein oder andere lustige Schlafgewohnheit hat, lesen Sie in diesem Artikel.

Wichtige Infos vorab:

Tiere schlafen in erster Linie mit dem Ziel sich zu erholen.

Laut der Süddeutschen Zeitung (SZ) geht es dabei vor allem um Regeneration und geistige Fitness.

Die meisten Tiere richten ihre Schlafenszeit nach dem sogenannten Tag-Nacht-Rhythmus oder auch der Hell-Dunkel-Rhythmus.

Platz 5: Ein Schimpanse braucht nur ein kurzes Nickerchen

Das wohl ähnlichste Schlafverhalten zum Menschen haben Affen, genauer Schimpansen: Diese brauchen etwa zwischen acht und 12 Stunden Schlaf, um am nächsten Tag wieder fit zu sein. Laut des SWRs können Schimpansen dabei sogar optimal auf Bäumen schlummern, indem sie es sich in Schlafnestern aus Blättern und Zweigen bequem machen.

Schon gewusst? Der Schimpanse gehört zur Familie der Menschenaffen und zählt zu den intelligentesten Tieren überhaupt.

Platz 4: Auch der Löwe zählt zu den Tieren, die am längsten schlafen

Etwa zwischen 13 und 18 Stunden Schlaf braucht ein Löwe, um sich von einer aufregenden Jagd auszuruhen. Während die großen Raubkatzen hauptsächlich nachts nach ihrer Beute suchen, nutzen sie den Tag, um sich zu erholen und ein ausgiebiges Nickerchen zu machen.

Übrigens: Löwen sind nicht nur Langschläfer, sondern neben Brüllaffen und Elefanten auch eine der lautesten Tiere weltweit.

Platz 3: Die Fledermaus ist auf Platz 3 der Tiere, die am längsten schlafen

Fledermäuse gehören zu den Säugetieren, sie sind hauptsächlich nachtaktiv und leben überwiegend in Wäldern. Um sich von ihrer nächtlichen Jagd zu erholen, braucht das Flugtier etwa 19 Stunden Schlaf. Laut des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) halten Fledermäuse sogar von Anfang November bis Ende März Winterschlaf, um sich so vor der Kälte zu schützen.

Fledermäuse sind nicht nur in Ländern wie Kanada oder Südamerika zu finden. Auch in einigen Regionen Deutschlands ist das nachtaktive Tier heimisch.

sind nicht nur in Ländern wie oder zu finden. Auch in einigen Regionen ist das nachtaktive Tier heimisch. Fledermäuse schlafen in erster Linie, um sich zu erholen und neue Energie zu tanken. Das Tier schläft dabei gerne hängend, den Kopf nach unten ausgerichtet.

Der vorletzte Platz: Die Python ist ein Langschläfer unter den Reptilien

Dicht hinter der Fledermaus ergattert sich die Python den zweiten Platz. Denn auch ein Reptil brauch mal eine Pause: Die große Würgeschlange kann bis zu 20 Stunden schlafen und ist danach wieder topfit, um sich ihrer Beute zu widmen.

Die Pythonschlange zählt zur Familie der Reptilien und gilt als eine der größten Würgeschlangen weltweit.

Damit sich die Schlange optimal auf ihre Jagd vorbereiten kann, braucht sie laut tierchenwelt.de bis zwischen 18 und 20 Stunden schlaf.

Platz 1: Der Koala schläft am längsten

Damit Koalas für den nächsten Tag fit sind, brauchen sie eine Menge Erholung. Bis zu 22 Stunden können die Tiere schlafen und sind damit der Sieger unter den Langschläfern. Um sich optimal zu erholen, begeben sich die Beutelsäugetiere meistens hoch hinaus und machen es sich zwischen Baumstämmen und einzelnen Blättern gemütlich.

Koalas gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Tieren Australiens .

. Wenn die Beutelsäugetiere nicht gerade mit einem Nickerchen beschäftigt sind, sitzen sie meistens zwischen einzelnen Baumkronen und fressen Eukalyptus.

