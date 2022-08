Spitzmäuse übertragen Virus auf Menschen: Droht die nächste Pandemie?

Das Langya-Henipavirus, das bislang vor allem bei Spitzmäusen aufgetreten ist, wurde in China jetzt bei 35 Menschen festgestellt. Wie gefährlich ist das Virus?

In China ist ein Virus neu bei Menschen aufgetreten, das bislang vor allem bei Spitzmäusen vorgekommen war. 35 Menschen haben sich Medienberichten zufolge bislang mit dem sogenannten Langya-Henipavirus infiziert. Das Virus scheint von Tieren auf den Menschen übergegangen zu sein. Der Erreger könne aber wohl nicht von Mensch zu Mensch weiterübertragen werden.

Virus in China neu bei Menschen: 35 Infizierte

Schon in der vergangenen Woche hatten chinesische Forscherinnen und Forscher berichtet, dass Infektionen bei 35 Menschen in den chinesischen Provinzen Shandong und Henan aufgetreten waren. Unklar bleibt, wann genau es dazu kam und in welchem Zeitraum die Infektionen stattgefunden haben. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtet, wurde bei 26 von ihnen ausschließlich das Langya-Henipavirus und kein weiterer Erreger nachgewiesen.

Alle 26 litten an Fieber, etwa die Hälfte an Husten, Müdigkeit und Muskelschmerzen. Etwa ein Drittel litt außerdem an Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen. Bei mehr als der Hälfte der Infizierten zeigte sich zudem eine Veränderung des Blutbilds mit einer Verringerung der Zahl der weißen Blutkörperchen. Bei einem Drittel nahmen die Blutplättchen ab. Ist die Zahl der weißen Blutkörperchen gering, ist das Immunsystem geschwächt und der Körper schlechter gegen Infektionen geschützt. Bei einer verringerten Anzahl an Blutplättchen ist das Risiko für Blutungen erhöht. Zudem erlitten neun Infizierte ein Leberversagen und zwei von ihnen ein Nierenversagen. Alle infizierte haben aber überlebt.

Spitzmäuse sollen das Reservoir für das Virus sein. Davon gehen Forscher aus. In einer Studie war mehr als jede vierte untersuchte Spitzmaus positiv auf den Erreger getestet worden. Es können aber auch andere Tiere das Virus übertragen. Auch bei Ziegen und Hunden wurde das Langya-Henipavirus nachgewiesen.

Langya-Henipavirus: Könnte es eine Pandemie geben?

Dass Viruserkrankungen von Tieren auf Menschen übergehen, ist nichts Ungewöhnliches. Auch Corona und die Affenpocken wurden so übertragen. Doch nicht immer löst das eine Pandemie aus. Das geschieht nur, wenn das Virus leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Das ist wohl bei dem Langya-Henipavirus nicht der Fall.