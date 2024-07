„Unser zweites Glück ist unterwegs“: Laura Müller ist wieder schwanger

Laura Müller ist wieder schwanger. Das verkündete ihr Ehemann und Schlagersänger Michael Wendler auf der Plattform X. „Unser zweites Glück ist unterwegs. Du wirst schon jetzt unendlich geliebt. Wir freuen uns auf dich“, schrieb der 52-Jährige am frühen Dienstagmorgen. Dazu veröffentlichte er ein Bild, dass ihn mit Müller und einem Teddybären zeigt. Das Kuscheltier verdeckt den Bauch der 23-Jährigen. Auch sie selbst veröffentlichte das Bild bei Instagram. Details verrieten die beiden bislang nicht. Noch ist unklar, wann und wo der Nachwuchs zur Welt kommen soll.

Die beiden haben bereits einen einjährigen Sohn, seit Juli 2020 sind sie verheiratet. Wendler hat noch eine weitere Tochter. Adeline aus seiner vorherigen Ehe mit Claudia Norberg ist bereits 22 Jahre alt.

Laura Müller wieder schwanger: Zuletzt versuchte sie sich als Sängerin

Zuletzt hatte sich Müller im April als Sängerin versucht. In „Superstar“ geht es um ihren Erfolg als OnlyFans-Model. „Ich bin auf OnlyFans ein Superstar, habe 100.000 Follower, ich bin auf OnlyFans, Tag und Nacht, ich weiß doch, was dich glücklich macht“, singt sie im Refrain. Im Musikvideo lehnt sie an einem Ferrari, räkelt sich auf einem dunkelroten Bett. Obwohl es für den Song Kritik und Spott hagelte, kündigte die 23-Jährige ein weiteres Lied an. 2020 war sie im Playboy zu sehen und tanzte in der RTL-Show "Let's Dance".

Um ihren Ehemann wurde es in den vergangenen Jahren ruhiger. Zwar spricht er immer wieder von einem Comeback als Schlagersänger, bislang kam es allerdings noch nicht dazu. Für September 2025 ist allerdings ein Konzert in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen geplant. Es gibt bereits eine Online-Petition gegen seinen Auftritt.

In den vergangenen hatte der 52-Jährige immer wieder mit Corona-Verschwörungstheorien Schlagzeilen gemacht und damit wohl selbst seine Karriere als Schlagersänger zerstört. Unter anderem hatte er die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit einem "KZ" verglichen. Seine kruden Theorien verbreitete er vor allem bei Telegram. Deshalb flog er sogar aus der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“.