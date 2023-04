Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Wo wird es verkauft werden?

Deutschland bringt die Cannabis-Legalisierung auf den Weg. Doch wo werden Interessierte das Hanf eigentlich herbekommen? Infos zum Thema Verkauf.

Die Ampelkoalition gibt der Legalisierung von Cannabis in Deutschland "grünes Licht". Schon bald sollen Personen ab 18 Jahren straffrei einen Joint rauchen können. Jedoch umfasst der Hanfplan der Bundesregierung einige Regelungen, die bei dem ursprünglichen Entwurf im Herbst 2022 so nicht vorgesehen waren.

Aufgrund möglicher Bedenken im Hinblick auf EU-Recht handelt es sich bei dem vom Bundeskabinett vorgestellten Eckpunktepapier um eine "Light"-Version der Cannabis-Entkriminalisierung. Wir erklären, wie Kauf und Verkauf von Hanf in der Zukunft aussehen sollen, damit der Konsum mit dem Cannabiskontrollgesetz in Einklang steht.

Cannabis: So sollen Kauf und Verkauf in Deutschland funktionieren

Cannabis soll künftig in Deutschland legal erhältlich und konsumierbar sein, jedoch gelten Obergrenzen hinsichtlich Eigenanbau und Eigenbedarf. Das Bundeskabinett stellte einen Zwei-Säulen-Plan vor, der die Hanfstrategie beinhaltet, mit der hierzulande legal Gras geraucht werden soll. Während die erste Säule Regelungen bezüglich eines nicht gewinnorientierten Eigenanbaus beinhaltet, führt die zweite Säule die kommerziellen Aspekte der Cannabis-Legalisierung in Deutschland auf: Die ist jedoch im für April 2023 geplanten Gesetzesentwurf offenbar noch nicht vorgesehen, sondern wurde erst für den Sommer angekündigt.

Die Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums umschreibt die Strategie als "wissenschaftlich konzipiertes, regional und zeitlich begrenztes Modell". Demnach soll verschiedenen Unternehmen die Herstellung und der Vertrieb von Genusscannabis in dafür vorgesehenen Fachgeschäften ermöglicht werden.

Wie soll der Verkauf von Cannabis vonstatten gehen?

Entgegen des ursprünglichen Plans wird ein flächendeckender Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften vorerst nicht bewilligt. Zunächst erfolgt eine Verteilung von Gras ausschließlich in nicht-kommerziellen Vereinigungen, wobei lediglich die Produktionskosten gedeckt werden sollen. Auch Kuchen, Cookies oder Öle mit Cannabis bleiben in Deutschland verboten, ebenso wie die Vermischung mit Tabak, Alkohol oder anderen Aromen.

Dafür werden Modellregionen ins Leben gerufen, in denen eine Beratung und der Verkauf von Cannabisprodukten stattfinden darf. Betreiber derartiger Shops benötigen eine zeitlich befristete Lizenz, die von behördlicher Seite ausgestellt wird. Werden bei Kontrollen Verstoße festgestellt, könne diese entzogen werden.

Folgende Regeln erwartet das Gesundheitsministerium für den Cannabis-Verkauf:

Maximale Abgabemenge pro Person

Bereitstellung von Informationen zu Risiken

Ernennung einer Ansprechpartnerin bzw. eines Ansprechpartners für den Jugendschutz

Werbeverbot (außer sachliche Informationen)

Abgesehen davon muss das Personal bestimmte Bedingungen erfüllen:

Cannabis-Sachkenntnisse

Nachweis über Beratungs- und Präventionskenntnisse

Nachweis über Zuverlässigkeit

Cannabis-Freigabe in Deutschland: Auswirkungen sollen untersucht werden

Onlineversand sei zunächst nicht geplant, im späteren Verlauf könne jedoch eine Bewilligung für den Verkauf über digitale Shops erfolgen, so die Pläne der Bundesregierung. Das nun vorgestellte, überarbeitete Eckpunktepapier über Cannabis richtet sich bezüglich der Verkaufsregeln laut Ministerium stark am im Oktober 2022 vorgestellten Konzept. Überblick zum geplanten, kommerziellen Angebot von Gras: