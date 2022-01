Alle Infos zu "Let’s Dance" 2022: Start, Sendetermine und Sendezeit

"Let's Dance" geht auch 2022 wieder in eine neue Runde bei RTL. Hier erfahren Sie die Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit von Staffel 15.

Gute Nachrichten für alle Tanzbegeisterten, denn die Tanzshow "Let's Dance" geht 2022 in eine neue Runde. Bereits zum 15 Mal wirbeln in diesem Jahr verschiedene prominente Persönlichkeiten und diverse Profitänzerinnen und -tänzer über das Tanzparkett.

In jeder Ausgabe müssen die Kandidaten mit einer neuen Choreografie sowohl die strenge Fach-Jury als auch die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den TV-Bildschirmen von ihrem tänzerischen Können überzeugen. Im großen Finale entscheidet sich schließlich, wer sich "Dancing Star 2022" nennen darf und den "Let's Dance" Pokal mit nach Hause nimmt.

Wann startet die diesjährige Staffel und welche weiteren Infos zu den neuen Ausgaben der Show sind bereits bekannt. Hier erfahren Sie es.

Video: wetter.com

"Let’s Dance" 2022: Start der Tanz-Show auf RTL

Nun hat RTL einen Starttermin für die neue "Let's Dance"-Staffel bekannt gegeben. Am 18. Februar 2022 geht es mit der Fortsetzung der beliebten Tanzshow weiter.

Sendetermine und Sendezeit von "Let’s Dance" 2021

Die Folgen werden auch in diesem Jahr wieder jeden Freitag um 20.15 Uhr beim Free-TV-Sender RTL gezeigt. Der Kampf um den "Let’s Dance"-Titel startet in der Regel mit der großen Kennenlernshow. Dort erfahren die verschiedenen prominenten Kandidaten, mit welchem Profitänzer sie in den folgenden Wochen das Tanzparkett teilen werden.

Hier haben wir eine Übersicht über die einzelnen Folgen für Sie:

Folge 1: 18.2.2022, 20.15 Uhr

Der erste Termin ist die Kennenlernshow, bei der sich Kandidaten und Profis kennen lernen sollen. Sobald die weiteren Sendetermine bekannt gegeben werden - das sind sie Stand jetzt noch nicht - werden wir diese hier entsprechend ergänzen.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind bisher bekannt?

Bisher hat RTL nur sieben Kandidaten von "Let’s Dance" 2022 bekanntgegeben, die wir Ihnen hier vorstellen möchten. Sobald die Namen der restlichen sieben veröffentlicht werden, werden wir dies hier entsprechend anpassen:

Amira Pocher, Moderatorin

Bastian Bielendorfer, Comedian

Caroline Bosbach, Politikerin

Cheyenne Ochsenknecht, Model

Janin Ullmann, Moderatorin und Journalistin

Hardy Krüger jr., Schauspieler

Mathias Mester, Leichtathlet

Michelle, Schlagersängerin

Sarah Mangione, Schauspielerin

Timur Ülker, Schauspieler

Die Jury

Jedes Jahr gilt es für die Promis nicht nur die Zuschauer, sondern auch die kritische Fach-Jury im Studio von sich zu begeistern. Die bestand in den vergangenen Jahren stets aus der Proftänzerin Motsi Mabuse, dem Wertungsrichter Joachim Llambi und dem Choregraph Jorge Gonzalez - die auch die Jury bei "Let's Dance" 2022 bilden werden. Hier die Juroren noch einmal im Überblick:

Motsi Mabuse

Joachim Llambi

Jorge Gonzalez

Die Profitänzer

Bei "Let's Dance" bilden sich insgesamt sieben Teams bestehend aus je einem prominenten Kandidaten und einem Profitänzer. Letztere stellen wir Ihnen hier kurz vor:

Marta Arndt (31) ist zum 3. Mal dabei

Patricija Belousova (25) ist das erste Mal dabei

Malika Dzumaev (29) macht das erste Mal mit

Christina Luft (31) ist zum 6. Mal dabei

Renata Lusin (33) macht zum 5. Mal mit

Kathrin Menzinger (32) tanzt zum 8. Mal übers Parkett

Robert Beitsch (31) macht zum 7. Mal mit

Andrzej Cibis (33) ist zum 6. Mal dabei

Vadim Garbuzov (33) tanzt zum 7. Mal mit

Alexandru Ionel (26) feiert Prämiere

Valentin Lusin (33) ist zum 5. Mal dabei

Christian Polanc (42) macht zum 12. Mal mit

Evgeny Vinokurovs (30) tanzt zum 2. Mal mit

Pasha Zvychaynyy (29) ist zum ersten Mal dabei

Das sind die Moderatoren

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich sind auch in der neuen Staffel wieder die Moderatoren von "Let's Dance". Im Jahr 2016 war erstere als Kandidatin mit dabei bei der Sendung. Seit 2018 moderiert die Unternehmertochter die Tanzshow. Daniel Hartwich moderiert sie bereits seit 2010 - eine Institution also, genau so wie die Jury-Mitglieder.

"Let's Dance": Übertragung

Immer Freitags ab dem 18. Februar 2022 um 20.15 Uhr werden die neuen Folgen von "Let's Dance" im deutschen Fernsehen bei RTL ausgestrahlt. Doch falls Sie mal keine Zeit haben sollten, die Sendung live im Fernsehen zu verfolgen, müssen Sie dennoch nicht darauf verzichten. Auf RTL+ gibt es alle Folgen nach TV-Ausstrahlung zu sehen, ebenso wie die vergangenen Staffeln.

(AZ)