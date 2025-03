„Let‘s Dance“ 2025: Schlagersänger Ben Zucker ist bereit - Er will das Ding rocken

Alle Jahre wieder wagen sich bekannte Promis an der Seite von professionellen Tänzerinnen und Tänzer auf das Parkett von „Let‘s Dance“, um dort ihr Können unter Beweis zu stellen. Wer sich dabei am besten anstellt und Show für Show Jury wie Zuschauer von sich überzeugt, wird am Ende zum neuen „Dancing Star“ gekürt. Das Konzept bleibt auch in der achtzehnten Staffel von „Let‘s Dance“ dasselbe, ebenso wie die Jury: Erneut beurteilen Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi die Performances der prominenten Tanzschülerinnen und Tanzschüler.

Unter den vierzehn Kandidaten ist in diesem Jahr auch der Schlagersänger Ben Zucker. Als Musiker gehört es für ihn zum Alltag, auf großen Bühnen und vor Publikum zu performen, doch die RTL-Tanzshow ist für den Vater einer Tochter eine ganz neue Herausforderung: „Let’s Dance wird die ultimative Challenge – ich werde lachen, fluchen, schwitzen und alles geben“, kündigte er im Vorfeld an.

Beruflich auf Bühnen unterwegs: Ben Zucker ist eine feste Größe in der Schlagerbranche

Ben Zucker, dessen bürgerlicher Name Benjamin Fritsch lautet, wurde im August 1983 in Ueckermünde geboren und ist demnach heute 41 Jahre alt. Er wuchs mit zwei jüngeren Geschwistern in Ost-Berlin im Ortsteil Mitte auf, kurz vor dem Mauerfall entschied sich seine Familie jedoch, der DDR zu entfliehen. Dies gelang ihnen auch, nach nur einem Jahr im Westen kehrten sie aber wieder zurück in die alte Heimat. Mittlerweile lebt Ben Zucker in Timmendorf. Im Alter von 14 Jahren lernte er mithilfe seines Vaters Gitarre zu spielen und gründete eine Schulband, die Rocksongs coverte und bereits vor kleinerem Publikum performte. Nachdem Zucker zunächst hauptsächlich englische Lieder coverte, wechselte er schließlich zu deutschen Stücken.

Unter dem Titel „Na und?“ erschienen im Jahr 2017 seine erste Single sowie sein erstes Album. Nach der Fernsehpremiere der Single beim „Schlagercountdown“, einer von Florian Silbereisen moderierten Sendung, stieg der Song innerhalb weniger Minuten auf Rang 21 der iTunes-Charts. Das Album erreichte derweil im Juni 2018 Platz vier der deutschen Album-Charts. Im selben Jahr folgte die erste Tour des aufstrebenden Schlagersängers. Ben Zucker arbeitete außerdem mit anderen bekannten Stars aus der Branche zusammen: 2018 begleitete er Helene Fischer auf ihrer Stadion-Tournee, 2020 sang er an der Seite von Jürgen Drews dessen Song „Ein Bett im Kornfeld“ neu ein.

Bereits 2019 brachte Ben Zucker außerdem sein zweites Studioalbum „Wer sagt das?!“ heraus, welches Gold-Status erlangte. Mit der Zugabe-Edition „Wer sagt das?! Zugabe!“ erreichte er im Mai 2020 zum ersten Mal die Spitze der Album-Charts. Der Erfolg setzte sich fort – auch mit seinem dritten Album „Jetzt erst recht!“, welches 2021 erschien, schaffte es Zucker auf Platz eins der Charts. Im Laufe seiner musikalischen Karriere kollaborierte er schon mit Bonnie Tyler, Claudio Capéo und Kerstin Ott.

„Let‘s Dance“ 2025: Kandidat Ben Zucker möchte „volle Power“ geben

Hier haben wir für Sie die wichtigsten Daten zu Ben Zucker in einem Steckbrief zusammengetragen:

Künstlername: Ben Zucker

Bürgerlicher Name: Benjamin Fritsch

Geburtsort: Ueckermünde

Geburtstag: 4. August 1983

Sternzeichen: Löwe

Beruf: Schlagersänger

Soziale Medien: Instagram

Seine Mutter und seine damalige Freundin ermutigten den jungen Ben Zucker damals, etwas aus seiner Leidenschaft für die Musik zu machen. Bevor er als Schlagersänger erfolgreich wurde, arbeitete er unter anderem als Kellner und Reinigungskraft. Heute steht er regelmäßig auf der Bühne und gibt seine Songs zum Besten, im Sommer 2025 ist wieder eine Tour geplant. Sein Markenzeichen ist seine rauchige Stimme. Über sein Privatleben spricht der Sänger nur selten in der Öffentlichkeit. Er hat eine Tochter, die 2012 geboren wurde und aus einer früheren Beziehung stammt.

In seiner Freizeit widmet er sich gerne der Malerei und spielt außerdem Fußball. Dass er singen kann, ist längst kein Geheimnis mehr – bei „Let‘s Dance“ möchte Ben Zucker nun herausfinden, ob er auch als Tänzer etwas taugt. Dem 41-Jährigen ist bewusst, dass ihm als Kandidat der Tanzshow eine intensive Erfahrung bevorsteht. Dies hält ihn allerdings nicht davon, vollen Einsatz zu zeigen: „Am Ende zählt nur eins: Volle Power, kein Zurück – ich will das Ding rocken!”, so der Musiker.