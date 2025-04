„Let‘s Dance“ 2025 am 11. April: Wer ist raus nach Folge 7?

Die RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ ist bereits seit 2006 fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms. Staffel für Staffel stellen sich bekannte Promis aus den Bereichen Film, Fernsehen, Social Media und Sport der Herausforderung auf dem Parkett – und den kritischen Blicken der dreiköpfigen Jury um Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. Jede Performance wird von dem Experten-Trio mit Punkten von eins bis zehn bewertet, die höchstmögliche Wertung liegt somit bei 30 Punkten. Zudem können die Zuschauer in jeder Show per Telefon und SMS für ihren jeweiligen Favoriten abstimmen und auf diese Weise mitentscheiden, wer weiterkommt und wen sie nicht länger tanzen sehen möchten.

Inzwischen mussten schon sechs Kandidatinnen und Kandidaten bei „Let‘s Dance“ 2025 mitsamt professioneller Tanzpartnerin und Tanzpartner ihren Platz auf dem Parkett räumen. Welches Paar in Show 7 am 11. April 2025 die Jury und das Publikum am wenigsten von sich überzeugen konnte und damit aus der Sendung ausschied, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

„Let‘s Dance“ 2025: Wer ist raus in Show 7 am 11. April 2025?

In Show 7 der aktuellen „Let‘s Dance“-Staffel stellten sich die verbliebenen Tanzpaaren einer besonderen Herausforderung: Getrau dem Motto „Iconic Let‘s Dance Dances“ tanzte jedes Paar eine Choreo, die es in der Vergangenheit schon einmal in der Tanzshow zu sehen gab. Christine Neubauer und ihr Partner Valentin Lusin performten etwa einen Paso Doble zu „Bohemian Rhapsody“, den in Staffel 12 bereits Oliver Pocher getanzt hatte, damals an der Seite von Profitänzerin Christina Hänni (damals noch Luft). Für ihren Auftritt erhielt die Schauspielerin neunzehn Punkte von der Jury. Da sie auch beim anschließenden Discofox-Marathon nicht allzu weit kam, stand sie am Ende im roten Licht, gemeinsam mit Simone Thomalla und deren Tanzpartner Evgeny Vinokurov. Schlussendlich traf es jedoch Christine Neubauer, die somit als siebte Kandidatin ausschied.

Icon Vergrößern Christine Neubauer und Valentin Lusin schieden in Show 7 aus. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Icon Schließen Schließen Christine Neubauer und Valentin Lusin schieden in Show 7 aus. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Den Discofox-Marathon gewann derweil Jeanette Biedermann an der Seite von Vadim Garbuzov. Zudem lösten Joachim Llambi und Daniel Hartwich ihre Wette aus der vorherigen Show ein und zauberten einen gemeinsamen, wenn auch etwas kurzen Tanz auf das Parkett.

„Let‘s Dance“ 2025: Welche Kandidaten sind bereits raus?

Zusammen mit Christine Neubauer und Valentin Lusin sind nun bereits sieben Tanzpaare aus der 18. Staffel von „Let‘s Dance“ ausgeschieden. Die folgende Übersicht zeigt, welche Paare schon nicht mehr dabei sind:

Osan Yaran und Tanzpartnerin Christina Hänni (Show 1)

Roland Trettl und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (Show 2)

Leyla Lahouar und Tanzpartner Sergiu Maruster (Show 3)

Ben Zucker und Tanzpartnerin Malika Dzumaev (Show 4)

Paola Maria und Tanzpartner Massimo Sinató (Show 5)

Marc Eggers und Tanzpartnerin Renata Lusin (Show 6)

Christine Neubauer und Tanzpartner Valentin Lusin (Show 7)

„Let‘s Dance“ 2025: Wer ist weiterhin dabei?

Nach Show 7 kämpfen noch sieben Promis mit ihren Tanzpartnern um den Titel „Dancing Star“ 2025. Welche Paare aktuell noch im Rennen sind, lesen Sie hier:

Jeanette Biedermann mit Tanzpartner Vadim Garbuzov

Sandra Safiulov mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke

Marie Mouroum mit Tanzpartner Alexandru Ionel

Simone Thomalla mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov

Diego Pooth mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova

Taliso Engel mit Tanzpartnerin Patricija Ionel

Fabian Hambüchen mit Tanzpartnerin Anastasia Maruster

„Let‘s Dance“ 2025: Show 7 von Staffel 18 am 11.4.25 als Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der „Let‘s Dance“-Folgen im regulären TV-Programm gibt es nicht. Sollten Sie eine Ausgabe verpasst haben, können Sie stattdessen die kostenpflichtige Streaming-Plattform RTL+ nutzen. Dort lassen sich „Let‘s Dance“ sowie zahlreiche weitere Fernsehformate unbegrenzt oft streamen. Ein Abonnement kostet Sie momentan 5,99 Euro pro Monat.

Wann läuft die nächste Folge von „Let‘s Dance“ 2025?

Laut der Sendetermine der 18. Staffel von „Let‘s Dance“ 2025 laufen die Live-Sendungen immer am Freitagabend um 20.15 Uhr bei RTL. Allerdings gibt es jedes Jahr die obligatorische Osterpause. Somit ergeben sich für die nächsten Wochen folgende Termine:

Show 8: 25. April 2025, RTL

Show 9: 2. Mai 2025, RTL

Show 10: 9. Mai 2025, RTL