Trauer bei Let's Dance: Renata Lusin hat ihr Baby verloren

Sie sind seit Jahren das Tänzer-Traumpaar der RTL-Sendung "Let's Dance": Renata und Valentin Lusin. Jetzt hat sich das Paar mit einer traurigen Nachricht gemeldet.

Renata und ihr Mann Valentin Lusin gehören seit Jahren zur TV-Show " Let's Dance" und haben einigen Promis das Tanzen beigebracht. Während Valentin in der aktuellen 16. Staffel der Sendung zu sehen ist, musste seine Frau Renata vor einigen Wochen die Teilnahme an "Let's Dance" 2023 absagen. Den Grund für ihr Pausieren teilte Renata vor laufender Kamera in der RTL-Sendung mit: Sie und Valentin erwarteten ein Baby.

Während sich das "Let's Dance"-Team sowie die TV-Zuschauer vor drei Wochen noch mit dem Paar über den anstehenden Nachwuchs freuten, kam am Freitag die traurige Nachricht: Auf dem Portal rtl.de vermeldete der Sender, dass die beiden Tänzer ihr gemeinsames Kind verloren haben.

Renata Lusin selbst hatte diese Nachricht gegenüber RTL bestätigt. "Ja, es ist leider wahr, das Baby hat sich nicht entwickelt", wird sie auf der Website des Senders zitiert. Die Profi-Tänzerin hat in der zehnten Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten.

Let's Dance: Renata und Valentin Lusin haben ihr Baby verloren

"Ich kann gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Ich muss das Ganze erst mal verarbeiten. Aber ich versuche stark zu bleiben", sagte Renata Lusin gegenüber RTL.

Sowohl für Renata als auch für Valentin handelte es sich bei dem Baby um ein absolutes Wunschkind. Schon seit der Hochzeit des Paares im Jahr 2014 sei klar gewesen, dass die beiden zusammen Kinder bekommen möchten, vermeldet RTL.

Gerade in den ersten drei Monaten kommt es in einer Schwangerschaft häufig zu Fehlgeburten. Weil die Lusins für die neue "Let's Dance"-Staffel bereits fest eingeplant waren, musste Renata der Produktion schon früh von ihrer Schwangerschaft berichten - weit vor dem Ende der ersten drei Monate, die als besonders kritisch gelten.