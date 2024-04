Let's Dance: Show-Comeback sorgt für Unmut - Promis und Fans laufen Sturm

"Es ist wieder so weit", tönt Chefjuror Joachim Llambi: Let's Dance führt den Discofox-Marathon wieder ein. Doch Promis und Fans sind von der Musikauswahl so gar nicht begeistert.

Chefjuror Joachim Llambi ließ als erster die Bombe platzen: "Es ist wieder so weit", tönte das zuletzt hart kritisierte Mitglied der Jury von "Let's Dance" 2024 zum Ende der sechsten Show der 17. Staffel von Let's Dance über das Tanzparkett in Köln-Ossendorf: RTL holt den Discofox-Marathon in die Show zurück.

Juror Jorge González bekam sofort "Kopfschmerzen" und Moderator Daniel Hartwich witzelte über die Songauswahl des anstehenden Partyschlager-Gigs. Vor allem ein anzügliches Lied über seine Moderationskollegin Victoria Swarovski zauberte ihm mehr als ein verschmitztes Lächeln ins Gesicht. Viele Promis und Fans waren dagegen gar nicht zu Scherzen aufgelegt.

Let's Dance 2024: Der Discofox-Marathon ist zurück - und mit ihm der Partyschlager

Nach einem Jahr Pause kehrt also das Schlagerspektakel in die RTL-Erfolgsshow zurück. Das Konzept: Alle Tanzpaare der 17. Staffel tanzen in der siebten Folge gleichzeitig Discofox auf dem Parkett, und zwar zu Schlagermusik. Dem Instagram-Account von Let's Dance zu entnehmen, finden sich in diesem Jahr vor allem Musiktitel des berüchtigten Partyschlagers unter den zur Auswahl stehenden Liedern. Da wären etwa die Malle-Klassiker "Layla" und "Bumsbar" von Ikke Hüftgold, der erwähnte Gassenhauer "Victoria" von Schmitty Extreme, aber auch Helene Fischer und Shirin David ("Atemlos durch die Nacht") sowie Maite Kelly ("Es ist einfach passiert") stehen auf der Liste.

Der Name "Marathon" weist dagegen auf ein entscheidendes Detail bei der Challenge hin. Denn es gilt das Motto: "Getanzt wird, bis keiner mehr steht." Der Discofox-Marathon ist nämlich ein Dauertanz, bei dem die Jury nach und nach die Tanzpaare rauspickt. Das Siegerpaar hält bis zum Ende durch.

Fest steht also: Für die Kandidaten bei "Let's Dance" 2024 könnte es ein heißes Eisen werden, nicht nur wegen der wenig tanzbaren Musik. Auch, weil nach den Spielregeln von RTL im Anschluss an den Discofox-Marathon gleich zwei Tanzpaare werden gehen müssen.

Let's Dance 2024 mit Show-Comeback: Promis sind entsetzt - "Ich habe da gar nichts gefühlt"

Als zum Ende der sechsten Folge die Bombe platzt, sind den Tanzpaaren die Emotionen ins Gesicht geschrieben. Viele scheinen sich ein gezwungenes Lächeln abzuringen, andere lachen aufrichtig, aber mehr wegen der Scherze von Martin Hartwich als wegen der anstehenden Schlager-Challenge.

Die anschließenden Stellungnahmen der Promis bestätigen den TV-Eindruck: "Ich habe da gar nichts gefühlt. Ich kann Discofox aber auch noch gar nicht tanzen", sagte etwa Hip-Hop-Choreograf Detlef D! Soost leicht angesäuert im Aftershow-Interview mit RTL. Sänger Gabriel Kelly schlug ähnliche Töne an: "Der Discofox selber an sich ist ja..okay." Das hauptsächliche Problem für den Sänger, der sich nicht als "Typ Schlager und Ballermann" sieht, ist vor allem die Musik. "Wenn das wirklich die Lieder aus der Liveshow sind, dann uh...das wird ein hartes Training", so Kelly.

Let's Dance 2024: Discofox-Marathon mit Schlagermusik ist zurück - und Fans laufen Sturm

Ähnlich skeptisch wie viele Promis äußerten sich auch die Fans von Let's Dance. Bei Instagram gab es zahlreiche kritische Kommentare, und das, obwohl die Fans ein Mitspracherecht haben und per Abstimmung die Lieder für die Liveshow auswählen können.

Viele Fans scheint das aber nicht milde zu stimmen. "Schade, die Hot Salsa Night war so viel besser", lautet ein Kommentar auf Instagram. "Kann es sein, dass da fast nur Ballermann-Mucke ist?", fragt ein weiterer. Die Empörung entlädt sich offenbar weniger am Discofox-Tanz als an der Musikauswahl: "Nicht euer Ernst! Nur Sauflieder, was hat das mit Discofox zu tun?", so ein User. Einer wird noch deutlicher: "Unterste Schublade. Da fehlt echt viel in der Auswahl."

