Lombardi reagiert auf Berichte: Verhalten war beschämend

Nach Berichten über einen Beziehungsstreit hat sich der Sänger Pietro Lombardi selbstkritisch gezeigt. Sein Verhalten sei beschämend gewesen, «ich bin alles, aber nicht stolz darauf», sagte der 32-Jährige in einem bei Instagram verbreiteten Video. Es habe einen Polizei-Einsatz gegeben. «Es ist auch richtig, dass die Polizei kam.» Sie sei da, um Situationen zu schlichten. Was genau vorgefallen war, sagte Lombardi allerdings nicht.

Er stellte jedoch klar: «Ich habe meine Frau niemals geschlagen!» Die Influencerin Laura Maria Rypa sei aber in ein Krankenhaus gebracht worden. «Es ist einfach in der Routine, dass die Polizei nach so einem Vorfall sagt, okay hier, einmal kontrollieren lassen. Deshalb war Laura im Krankenhaus.» Als die Klinik verlassen habe, sei nichts diagnostiziert worden.

Lombardi weiter: «Ich habe Laura versprochen, dass ich an meinen Problemen arbeiten werde.» Und weiter: «Ich war ein richtiges Arschloch.» Zuletzt hatte sich das Promi-Paar nach den Berichten über einen Streit mit einem innigen Pärchen-Foto an seine Fans gewandt. Sie seien «wirklich schockiert» über die mediale Berichterstattung, hieß es.

Lombardi ist zurzeit Jury-Mitglied in der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS). Erst kürzlich hatten der Sänger und die Influencerin die Geburt ihres zweiten Sohnes bekanntgegeben. Lombardi ist damit Vater von drei Jungs. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels hatte er 2015 bereits Sohn Alessio bekommen.