Murathan Muslu: Hielt Diabetes für Burn-out

Murathan Muslu (43) ist nach eigenen Worten bei Dreharbeiten fast kollabiert. Der Schauspieler («Achtsam morden», «Vorstadtweiber») war am Filmset zum Netflix-Thriller «Brick» (kommt 2025) mit Matthias Schweighöfer, als er merkte, dass etwas nicht stimmte: «Während des Drehs bin ich beinahe zusammengeklappt», sagte der Österreicher der «Bild». «Ich war komplett fertig und dachte, das sei ein Burn-out. Die Drehtage habe ich noch irgendwie geschafft, doch eine Woche später landete ich dann doch im Krankenhaus, weil ich sehr viel abgenommen hatte.» In der Klinik sei dann herausgekommen: «Ich habe Diabetes. Das war ein Schock, der zwei Wochen andauerte.» Muslu erläuterte: «Das ist jetzt zehn Monate her, und erfreulicherweise habe ich mich gut darauf eingestellt. Ich muss jedoch sehr auf meine Ernährung achten und Insulin bei Kohlenhydraten berücksichtigen.»

