Snack-Unternehmer Lorenz Bahlsen stirbt im Alter von 75 Jahren

Lorenz Bahlsen, der langjährige Leiter der Lorenz Gruppe, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Er erlag einer schweren Krankheit.

"In tiefer Trauer gibt die Lorenz Gruppe den Tod ihres langjährigen Unternehmensleiters und Inhabers Lorenz Bahlsen bekannt", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Im Alter von 75 Jahren erlag er Ende Oktober einer schweren Krankheit. Bahlsen hinterlässt seine Ehefrau, seine e fünf erwachsenen Töchter und Söhne sowie vier Enkelkinder.

Lorenz Bahlsen ist tot: Er teilte sich das Unternehmen mit seinem Bruder auf

Er war 1974 bei dem traditionsreichen Familienunternehmen eingestiegen. Als sein Vater starb, rückten er und sein jüngerer Bruder Werner Michael Bahlsen in den Vorstand auf. 1999 kam es zum Bruch zwischen den beiden. Die Brüder teilten das Unternehmen in Süß und Salzig auf. Wie das Handelsblatt berichtet, blieb die Keksbäckerei unter dem Namen Bahlsen in Hannover und wurde bis 2018 von Werner Michael Bahlsen geleitet.

Lorenz Bahlsen konzentrierte sich in der Zentrale in Neu-Isenburg auf die salzigen Snacks. Er musste allerdings den Markennamen Bahlsen abgeben und benannte die Firma deshalb in Lorenz Snack World um. Er baute das Unternehmen aus und stellte es international auf. 2019 übergab er die Führung an seinen Sohn Moritz und wechselte an die Spitze des Beirats. Heute beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben etwa 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in mehreren Ländern vertreten.

Lorenz Bahlsen wird als "Weggefährte und Freund schmerzlich vermisst"

"Lorenz Bahlsen beeindruckte zeitlebens durch seinen unerschöpflichen Unternehmergeist und seine zukunftsorientierte Unternehmensführung, mit der er den nationalen und internationalen Erfolg des Familienunternehmens festigte", heißt es in der Pressemitteilung. Er sei allen Menschen immer auf Augenhöhe begegnet und ein weltoffener und geradliniger Charakter gewesen. "Als 'Unternehmensvater', Mentor, Weggefährte und Freund wird er schmerzlich vermisst werden."