2,1 Millionen Euro gewonnen: Lotto-Spieler in Hessen gesucht

1 - 6 - 13 - 29 - 35 - 49: Diese Zahlen haben einem Lotto-Spieler oder einer Lotto-Spielerin in Hessen Millionen beschert. Doch bislang hat sich der glückliche Gewinner oder die Gewinnerin nicht gemeldet. Sollte der Tipper oder die Tipperin sich bei Lotto Hessen melden und die entsprechende Spielquittung vorlegen, hat er oder sie die Wahl zwischen 2,1 Millionen Euro Sofortgewinn oder 10.000 Euro monatlich für die nächsten 20 Jahre.

Bislang ist nur bekannt, dass der Spieler oder die Spielerin den Tippschein in der vergangenen Woche anonym im hessischen Landkreis Kassel abgegeben hat. „Ob der oder die Unbekannte auch dort lebt, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich ist es aber schon, denn in der Regel wird in der Nähe des Wohnortes getippt“, sagte Martin Blach, Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen. Er richtete sich auch an den Gewinner oder die Gewinnerin: „Melden Sie sich rasch bei mit der wertvollen Spielquittung bei uns.“ Um den Gewinn einzulösen, bleiben ihr oder ihm nach Angaben eines Sprechers drei Jahre Zeit.

Lotto-Gewinner aus Hessen: Schon fünf Millionen-Gewinne 2024

Durch den aktuellen Lotto-Gewinn erhöht sich die Zahl der hessischen Lottomillionäre des Jahres auf fünf. Zuletzt gingen am 25. Mai gleich zwei Millionengewinne an einem Tag nach Hessen: Ein Mann aus Frankfurt kassierte für die sechs Richtigen bei Lotto 6aus49 rund 1,1 Millionen Euro, eine hessenweite Tippgemeinschaft setzte zusätzlich noch auf die richtige Superzahl und gewann mehr als 3,1 Millionen Euro.

In Bayern gab es im ersten Halbjahr 2024 sogar bereits 16 Millionen-Gewinne. „So viel Glück hatten Bayerns Spielteilnehmer noch in einem ersten Halbjahr“, sagte Claus Niederalt, Präsident der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. Insgesamt gingen 314 Millionen Euro an Spielerinnen und Spieler aus dem Freistaat – das sind im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 zehn Millionen Euro mehr.