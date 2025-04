Lottozahlen gestern am 2.4.25: Das sind die Gewinnzahlen beim Lotto am Mittwoch

Beim Lotto am Mittwoch und Samstag war der Jackpot hoch, aber nicht unmöglich zu knacken. Letzten Samstag gab es gleich zwei Glückliche, die sich den Gewinn von 30 Millionen Euro teilten. Zwölf Ziehungen hat es gedauert, bis der Jackpot am Samstag geknackt wurde. Mit dem letzten Gewinn wurde der Jackpot geleert. Diesen Mittwoch startete er somit erneut bei einer Million Euro.

Obwohl ein Lottogewinn sehr verlockend wirkt, sind die Chancen schwindend gering. Der Hauptgewinn ist nur mit sieben richtigen Zahlen möglich – Die Chance darauf liegt jedoch gerade einmal bei 1:140 Millionen.

In diesem Artikel werden wir Antworten auf einige Fragen rund ums Lottospiel geben: Was sind die Gewinnzahlen? Wann ist Annahmeschluss für Lotto am Mittwoch? Wann ist die live-Übertragung beim Lotto? Direkt nach der Ziehung finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen hier.

Lottozahlen beim Lotto am Mittwoch, 2. April 2025

Lottozahlen: 5 - 14 - 19 - 20 - 25 - 48

Superzahl: 6

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Zahlen am Mittwoch, 2. April 2025

Spiel 77: 9 4 0 5 4 6 8

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Zahlen am Mittwoch, 2. April 2025

Super 6: 1 3 9 5 5 1

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto vom Mittwoch: Quoten zu den Gewinnzahlen von gestern

In der aktuellen Quotenübersicht der Lotto-Gewinnzahlen vom Mittwoch erfahren Sie, wie viel Geld in den einzelnen Gewinnklassen ausgeschüttet wurde und wie viele Tipper richtig lagen. Sollte der Jackpot nicht geknackt werden, steigt die Gewinnsumme weiter. Sobald die Tabelle mit den Quoten der Lottozahlen vom Mittwoch, den 2.4.25 verfügbar ist, finden Sie diese auf der offiziellen Seite.

Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen vom Mittwoch?

Wer Lotto spielen will, sollte nicht nur auf die sieben Gewinnzahlen achten, sondern auch bis wann der Lottoschein abgegeben werden muss. Nur wer seinen Tipp bis zu einer gewissen Uhrzeit abgibt, kann an der aktuellen Ziehung teilnehmen.

Der Annahmeschluss der Lottozahlen vom Mittwoch ist in von Bundesland zu Bundesland verschieden. In dieser Übersicht, erhalten Sie die Infos darüber, wann in welchem Bundesland der Annahmeschluss ist:

Baden-Württemberg: 18.00 Uhr

Bayern: 18.00 Uhr

Berlin 18.00 Uhr

Brandenburg: 17.55 Uhr

Bremen: 18.00 Uhr

Hamburg: 18:00 Uhr

Hessen: 18.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr

Niedersachsen: 18.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.00 Uhr

Saarland: 18.00 Uhr

Sachsen: 18.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.00

Thüringen: 18.00 Uhr

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Wie jeden Mittwoch fand auch gestern eine Ziehung der aktuellen Lottozahlen im Spiel 6 aus 49 statt. Um 18.25 Uhr wurden die Gewinnzahlen live gezogen. Bereits gegen 18.30 Uhr standen die endgültigen Zahlen fest.

Ziehung der Lottozahlen gestern im Live-Stream

Die Ziehung der Lottozahlen vom Mittwoch, 2.4.25 fand live statt. Wenn Sie das im Stream verfolgen wollten, dann hatten Sie die Möglichkeit, dies auf der offiziellen Seite lotto.de zu sehen.

Gewinnwahrscheinlichkeit für Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6

Beim Lotto ist eine hohe Gewinnsumme im Jackpot, die sehr verlockend wirkt. Doch es sollten sich alle Spieler bewusst sein, dass die Wahrscheinlichkeit, diesen hohen Jackpot zu gewinnen, gering ist. Die Chancen liegen bei gerade einmal bei 1:140 Millionen.

Um einen genaueren Überblick zu haben, ist hier ein Überblick über die alle Gewinnklassen vom Lottozahlen 6 aus 49:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

Das Spiel 77 ist eine Zusatzlotterie, die man gemeinsam mit dem Lotto 6 aus 49 spielen kann. Hierbei handelt es sich um ein Lotto ohne die Auswahl der genauen Zahlen. Relevant sind die letzten sieben Zahlen der Spielscheinnummer.

Eine Übersicht der Gewinnklassen gibt es hier:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Beim Spiel Super 6 handelt es sich um eine weitere Zusatzlotterie und ähnelt dem Spiel 77. Auch hier werden keine Zahlen ausgewählt und im Unterschied zu Spiel 77 zählen nur die letzten 6 Zahlen der Spielscheinnummer.

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen, dazu zählen auch die Spiele 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet Betroffenen und Angehörigen eine Anlaufstelle. Dieses Beratungsangebot ist kostenlos und anonym unter der Hotline mit der Telefonnummer 0800 1 37 27 00 nutzbar.