Lottozahlen gestern am 14.08.24: Das sind die Gewinnzahlen beim Lotto am Mittwoch

Die Spannung steigt Woche für Woche, wenn Millionen von Menschen in Deutschland gespannt auf die neuesten Lottozahlen warten. Mit einem kurzen Augenblick der Enthüllung können Träume von luxuriösen Reisen, neuen Autos oder sogar einem Leben ohne finanzielle Sorgen plötzlich wahr werden – oder in weite Ferne rücken.

Der Jackpot bei der Lotterie 6 aus 49 wurde bei der letzten Ziehung nicht geknackt, wodurch der Gewinn am Mittwoch, dem 14. August 2024, auf bis zu 15 Millionen Euro anwachsen kann. Dennoch ist die Chance auf den Hauptgewinn äußerst gering und liegt bei lediglich 1 zu 140 Millionen.

Nach der Ziehung der Lottozahlen gestern am Mittwochabend können Sie hier die aktuellen Gewinnzahlen einsehen. Außerdem finden Sie weitere Details zur Ziehung: Bis wann ist der Annahmeschluss? Gibt es einen Livestream zur Lottoziehung?

Lottozahlen gestern beim Lotto am Mittwoch, 14.08.24

Lottozahlen: 3 - 8 - 9 - 15 - 22 - 26

Superzahl: 4

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen gestern vom 14.08.24

Spiel 77: 6817507

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen gestern am 14.08.2024

Super 6: 662170

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto am Mittwoch: Annahmeschluss der Lottozahlen

In vielen Bundesländern ist die Abgabezeit um 18 Uhr festgelegt. Es gibt jedoch Unterschiede, da in einigen Regionen wie Hamburg und Nordrhein-Westfalen die Frist bereits um 17:59 Uhr endet. Hier können Sie eine detaillierte Übersicht einsehen:

Baden-Württemberg: 18.00 Uhr

Bayern: 18.00 Uhr

Berlin: 18.00 Uhr

Brandenburg: 18.00 Uhr

Bremen: 18.00 Uhr

Hamburg: 17.59 Uhr

Hessen: 18.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr

Niedersachsen: 18.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr

Rheinlandpfalz: 18.00 Uhr

Saarland: 18.00 Uhr

Sachsen: 18.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.00 Uhr

Thüringen: 18.00 Uhr

Ziehung der Lottozahlen heute im Live-Stream

Nach der Veröffentlichung der aktuellen Lottozahlen sind diese hier einsehbar. Wer die Ziehung in Echtzeit erleben möchte, kann online den Livestream auf lotto.de mitverfolgen.

Uhrzeit der Ziehung beim Lotto am Mittwoch

Die Lotto-Ziehung erfolgt wöchentlich zu einer festen Zeit, und auch heute, am Mittwoch, bleibt dies unverändert. Die Ziehung beginnt um 18.25 Uhr. Etwa um 18.30 Uhr stehen dann die gezogenen Gewinnzahlen fest.

Gewinnwahrscheinlichkeiten bei Lotto 6 aus 49: Die Chancen

Am Mittwoch gibt es beim Lotto neun verschiedene Gewinnklassen. Wie hoch sind die Gewinnchancen in den einzelnen Klassen? Hier haben wir einen Überblick über die Wahrscheinlichkeiten für die Gewinne beim Lotto 6 aus 49 für Sie.

Gewinnklasse 1 (6 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:139.838.160

Gewinnklasse 2 (6 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:15.537.573

Gewinnklasse 3 (5 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:542.008

Gewinnklasse 4 (5 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:60.223

Gewinnklasse 5 (4 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:10.324

Gewinnklasse 6 (4 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:1.147

Gewinnklasse 7 (3 Gewinnzahlen + Superzahl): Gewinnchance 1:567

Gewinnklasse 8 (3 Gewinnzahlen): Gewinnchance 1:63

Gewinnklasse 9 (2 Gewinnzahlen plus Superzahl): Gewinnchance 1:76

Auf dem Lottoschein besteht die Möglichkeit, gegen einen Aufpreis an der Zusatzlotterie Spiel 77 teilzunehmen. Hierbei wird keine separate Gewinnzahl auf dem Schein abgedruckt. Dafür entscheidet aber die siebenstellige Endnummer des Lottoscheins über den Gewinn.

Ähnlich funktioniert die Zusatzlotterie Super 6, wobei hier lediglich die letzten sechs Ziffern der Scheinnummer für die Auslosung relevant sind – also eine Ziffer weniger als bei Spiel 77.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass alle Formen des Glücksspiels, einschließlich Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6, suchtfördernd sein können. In Deutschland stehen verschiedene Beratungsstellen für Personen zur Verfügung, die von Glücksspielsucht betroffen sind. Auch Angehörige von betroffenen Personen, die Unterstützung benötigen, können sich an die Beratungsstellen wenden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bietet eine kostenlose und anonyme Hotline unter der Nummer 0800 1 37 27 00 an.