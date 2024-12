Lottozahlen heute am 25.12.24: Das sind die Gewinnzahlen beim Lotto am Mittwoch

Zuletzt ist die Gewinnsumme im Lotto-Pot wieder angestiegen und mehr Geld bietet natürlich mehr Möglichkeiten, sich Träume zu erfüllen. So warten Spielerinnen und Spieler auch heute am 1. Weihnachtsfeiertag gespannt auf die Ziehung der aktuellen Lottozahlen. Die Wahrscheinlichkeit den Gewinn von mittlerweile 22 Millionen Euro abzuräumen ist jedoch schwindend gering und liegt bei gerade mal 1:140 Millionen. Es ist also gar nicht so leicht, auf die richtigen 6 aus 49 zu tippen.

Sobald die Lottozahlen feststehen, finden Sie diese direkt nach der Ziehung hier. Außerdem liefern wir Ihnen weitere Informationen zum Lotto am Mittwoch: Wann ist der Annahmeschluss? Was ist die Uhrzeit der Ziehung? Die Antworten auf diese Fragen und mehr Infos erhalten Sie hier.

Lottozahlen beim Lotto am Mittwoch, 25.12.24

Lottozahlen: 5 - 7 - 9 - 24 - 44 - 48

Superzahl: 0

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Spiel 77: Aktuelle Zahlen vom 25.12.24

Spiel 77: 6482347

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Super 6: Aktuelle Zahlen vom 25.12.24

Super 6: 844516

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Ziehung beim Lotto 6 aus 49: Quoten zu den Lottozahlen

Die Quoten zu den derzeitigen Lottozahlen, verraten Ihnen stets, ob der Jackpot geknackt wurde oder weiter ansteigt. Sie geben den Gesamtüberblick über die Anzahl der Gewinner und die Höhe deren Gewinne. Sobald die Gewinnquoten zur Lotto-Ziehung vom 25. Dezember 2024 feststehen, erfahren Sie sie auf der offiziellen Seite.

Lotto am Mittwoch: Annahmeschluss der Lottozahlen

Wann ist der Annahmeschluss für die Lottozahlen am Mittwoch? Sprich: Bis wann müssen Spielerinnen und Spieler ihre Tipps abgegeben haben? Dies ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Hier finden Sie eine Übersicht der Bundesländer und deren jeweiligen Annahmeschluss für die Lottozahlen:

Baden-Württemberg: 18.00 Uhr

Bayern: 18.00 Uhr

Berlin 18.00 Uhr

Brandenburg: 17.55 Uhr

Bremen: 18.00 Uhr

Hamburg: 18:00 Uhr

Hessen: 18.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.00 Uhr

Niedersachsen: 18.00 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 17.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.00 Uhr

Saarland: 18.00 Uhr

Sachsen: 18.00 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.00 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.00

Thüringen: 18.00 Uhr

Ziehung der Zahlen am Mittwoch - Uhrzeit

Am Mittwoch startet die Ziehung des Lottos 6 aus 49 am Abend um 18.25 Uhr. Damit findet sie eine Stunde eher statt als beim Lotto am Samstag. An beiden Tagen dauert es dann stets nur wenige Minuten, bis die aktuellen Lottozahlen feststehen. Dann zeigt sich, ob es jemand geschafft hat, den Lotto-Pot zu knacken.

Ziehung der Lottozahlen: Übertragung im Live-Stream heute am 25.12.24

Es besteht wie immer die Möglichkeit, die Ziehung der Lottozahlen live im Stream zu sehen. Die Übertagung der Ziehung am Mittwoch startet um 18.25 Uhr auf der Seite lotto.de.

Wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit bei Lotto 6 aus 49, Spiel 77 und Super 6?

Es gibt insgesamt neun Gewinnklassen beim Lotto 6 aus 49. Dabei gibt es ab drei richtigen Zahlen Geld, wobei die Chancen bei 1:63 oder 1:76 stehen. Welche Gewinnwahrscheinlichkeiten gelten insgesamt?

Hier sehen Sie, wie hoch beziehungsweise niedrig die Chancen eines Gewinns bei den jeweiligen Klassen sind:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 139.838.160 2 6 15.537.573 3 5 + Superzahl 542.008 4 5 60.223 5 4 + Superzahl 10.324 6 4 1.147 7 3 + Superzahl 567 8 3 63 9 2 + Superzahl 76

So sehen die Chancen beim Spiel 77 aus:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Eine weitere Zusatzlotterie ist die Super 6. So sehen die Gewinnchancen dabei aus:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Zuletzt noch ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie Lotto kann süchtig machen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat eine Hotline für alle eingerichtet, die Hilfe oder Beratung benötigen: 0800 1 37 27 00. Von Montag bis Donnerstag kann man dort zwischen 10 und 22 Uhr sowie Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr kostenlos und anonym anrufen.