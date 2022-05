"Mona Lisa" mit Torte beworfen

Ein als Frau verkleideter Mann soll die berühmte "Mona Lisa" mit einem Kuchen beworfen haben. Sicherheitsleute schritten ein, das Gemälde im Pariser Louvre soll keinen Schaden genommen haben.

Sie ist das berühmteste Gemälde der Welt: die "Mona Lisa" von Leonardo da Vinci. Nun wurde sie beinahe Opfer eines skurrilen Vandalismus-Falles. Ein als alte Frau verkleideter Mann hat laut internationalen Medienberichten die "Mona Lisa" im Pariser Louvre mit Torte beworfen und beschmiert. Außerdem soll er anschließend Rosenblätter vor dem Gemälde verstreut und etwas gerufen haben. Sicherheitsleute schritten sofort ein. Das Gemälde soll keinen Schaden genommen haben, denn es befindet sich zum Schutz vor Angriffen hinter Sicherheitsglas.

Die Touristen wurden Zeugen des Beschädigungsversuchs und filmten und fotografierten die Situation.Zahlreiche Videos des sonderbaren Vorfalls wurden sofort in den Sozialen Medien geteilt.

Torte gegen "Mona Lisa": Täter als Frau verkleidet

Über den Hintergrund der Tat ist bislang noch nichts klar. So ist etwa unbekannt, ob der Täter psychisch krank ist. Er betrat den Raum als alte Frau verkleidet, mit einer Perücke, einem Frauenkleid sowie einem Rollstuhl. Direkt nach der Aktion streute er Rosenblätter auf den Boden vor dem weltberühmten Gemälde. Während er abgeführt wurde, so zeigen es ebenfalls Videos, rief er wiederholt auf französisch dazu auf, an die Erde zu denken: "Es gibt Menschen, die den Planeten zerstören. An alle Künstler: Denkt an die Erde."

"Mona Lisa": Bereits mehrfache Vandalismus-Versuche

Das Schutzglas vor der "Mona Lisa" ist die Folge einer Reihe an Beschädigungsversuchen. 2009 bewarf etwa ein Russe Leonardos Kunstwerk mit einer Teetasse. Auch da zeigte die Glasvitrine ihren Nutzen auf, die Tasse ging an der Vitrine kaputt. In den 1950er Jahren attackierten zwei Angreifer die "Mona Lisa". Sie warfen Säure sowie einen Stein auf das Gemälde und beschädigten es dadurch leicht. Vor über hundert Jahre, im Jahr 1911, hatte ein italienischer Einwanderer die Mona Lisa gestohlen. Drei Jahre lang blieb das Gemälde verschwunden.

Laut dem Guinness-Buch der Rekorde 1999 ist Mona Lisa das teuerste Gemälde der Welt. 1962 wurde der Versicherungswert des Bildes auf 100 Millionen Dollar geschätzt, was heute (unter Berücksichtigung der Inflation) circa 850 Millionen Dollar entspricht.