„Love Island VIP“ 2024: Wer ist raus? Diese Kandidatin musste am 14. November gehen

„Love Island VIP“ läuft derzeit auf RTL2. Bekannte Reality-TV-Gesichter suchen im Rahmen der Kuppelshow nach der großen Liebe. Die Spielregeln sind dabei ziemlich simpel, im Prinzip gibt es nämlich nur eine: Wer kein Couple hat, muss gehen. Im Laufe der Show stoßen außerdem neue Kandidatinnen und Kandidaten zur Gruppe dazu - sie sind die sogenannten „Granaten“. Nicht selten sorgt die Ankunft einer neuen Granate dafür, dass die Karten neu gemischt werden.

Moderiert wird „Love Island VIP“ von Sylvie Meis, den Gewinnern winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Den Sendeterminen von „Love Island VIP“ 2024 entsprechend lief am 14. November bereits Folge 4 der Dating-Show im TV. Erneut mussten sich die Kandidaten von „Love Island VIP“ der gefürchteten „Red Flag Night“ stellen, in der sich die Promis dem Urteil der anderen Mitstreiter stellen müssen. Auch diesmal musste die Person, die in der Red Flag Night die meisten Stimmen bekam, die Show verlassen.

Sie möchten mehr zu Folge 4 von „Love Island VIP“ 2024 wissen? Wer ist raus? Welche Kandidatinnen und Kandidaten sind noch dabei? Sind neue Granaten eingezogen? Hier in diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Infos zur aktuellen Folge.

"Love Island VIP" gestern: Wer ist rausgeflogen am 14. November 2024?

Mit Sophie Imelmann und Patrick Fabian sorgten in Folge 4 gleich zwei neue Granaten für Wirbel unter den Reality-Stars. Kandidat Yasin Mohamed fand sofort Gefallen an Sophie - unter anderem deshalb, weil sie keine Ex-Freundin von ihm ist. Wie eingangs bereits erwähnt, stand am 14. November zudem die nächste „Red Flag Night“ an. Diesmal lief es allerdings anders als bisher, denn nur die Männer durften abstimmen. Sie mussten gemeinsam entscheiden, welche Kandidatin bei „Love Island VIP“ ihrer Meinung nach die geringsten Chancen auf die Liebe hat. Lediglich Neuzugang Sophie war von der Wahl ausgenommen.

Letzten Endes traf es Tracy Candela - sie musste die Villa daraufhin sofort verlassen. Zuvor hatte Kymani Yade sein Couple mit ihr aufgelöst, da sich bei ihm keine Gefühle entwickelt hatten. Anschließend gab es noch eine Überraschung für die Kandidaten, insbesondere für Yasin: Seine Ex-Freundin Alicia Costa Pinheiro stieß als weitere Granate zur Gruppe dazu. Mit ihr verbindet ihn schon seit Jahren eine On-Off-Beziehung.

"Love Island VIP" 2024: Wer ist raus?

Insgesamt 19 Kandidatinnen und Kandidaten wurden für Staffel 1 von „Love Island VIP“ angekündigt. Allerdings befinden sich nicht alle VIPs gleichzeitig in der Liebes-Villa. Während einige Kandidaten erst zu einem späteren Zeitpunkt einziehen, mussten andere die Show inzwischen schon wieder verlassen. Diese Reality-Stars sind nach Folge 4 von „Love Island VIP“ nicht mehr dabei:

Jill Lange (raus in Folge 2)

Marcellino Kremers (raus in Folge 3)

Tracy Candela (raus in Folge 4)

Welche Kandidaten sind bei "Love Island VIP" 2024 weiter dabei?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind nach Folge 4 weiterhin bei „Love Island VIP“ 2024 zu sehen:

Aurelia Lamprecht (27, Frankfurt)

Chiara Fröhlich (26, Köln)

Melissa Damilia (28, Stuttgart)

Viktoria Krause (22, Frankfurt)

Yeliz Koc (30, Hannover)

Danilo Cristilli (27, Villingen-Schwenningen)

Gigi Birofio (25, Bietigheim-Bissingen)

Kymani Yade (21, Wohnort ist unbekannt)

Leandro Fünfsinn (24, Siegen)

Yasin Mohamed (33, München)

Sophie Imelmann (28, Langenhagen)

Patrick Fabian (37, Berlin)

Alicia Costa Pinheiro (30, München)

"Love Island VIP" 2024: Folge 4 von Staffel 1 als Wiederholung sehen

Im Free-TV wird Episode 4 kein zweites Mal ausgestrahlt. Allerdings bietet Ihnen die RTL Group eine alternative Möglichkeit, um die bereits ausgestrahlten Folgen erneut anzusehen. Diese sind nämlich auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Grundsätzlich kann Folge 4 dort eine Woche lang kostenlos gestreamt werden. Wer sie zu einem späteren Zeitpunkt abrufen möchte, muss jedoch mindestens das kostenpflichtige Basic-Paket abonnieren. Dieses ist aktuell für 5,99 Euro im Monat zu haben.

Wann läuft die nächste Folge 5 von "Love Island VIP" 2024?

Folge 5 von „Love Island VIP“ läuft am Donnerstag, dem 21. November 2024, ab 20.15 Uhr im Programm von RTL2. Auf der Streaming-Plattform RTL+ ist die Episode bereits jetzt abrufbar - allerdings nur für Diejenigen, die über ein kostenpflichtiges Paket von RTL+ verfügen.